Bienal BOG25 abre convocatoria para circuitos y agentes culturales: cómo inscribirse

Bajo el título “Bogotá, Ensayos sobre la Felicidad”, la BOG25 propone un concepto curatorial entre dos tensiones: la necesidad de disfrutar y el imperativo social de ser feliz. Advirtiendo que, al convertir la felicidad en un objetivo cuantificable y alcanzable mediante fórmulas preestablecidas, se corre el riesgo de reducirla a un producto más del mercado de autoayuda.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá abrió la convocatoria para que los agentes culturales, creativos y artísticos de los Distritos Creativos se sumen a la agenda alterna de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25. El evento se llevará a cabo del 20 de septiembre al 9 de noviembre de este año.

El proceso de inscripción estará habilitado hasta el martes 19 de agosto y busca proyectar a los Distritos Creativos como escenarios clave de circulación, creación y participación cultural, en el marco de uno de los encuentros más relevantes del sector artístico en el país.

¿Qué convocatorias están habilitadas?

La convocatoria contempla dos líneas de participación. La primera está orientada a consolidar el directorio de agentes culturales, una herramienta para mapear, visibilizar y conectar a los actores que integran los ecosistemas culturales y creativos de cada distrito. Este directorio permitirá fortalecer procesos de articulación y participación a mediano y largo plazo.

La segunda línea corresponde a la inscripción de circuitos alternos, entendidos como recorridos o redes de actividades artísticas y culturales que tendrán lugar durante la Bienal. Estas propuestas podrán incluir exposiciones, intervenciones en el espacio público, talleres, acciones performativas, muestras audiovisuales y otras formas de creación, resaltando las vocaciones culturales de cada territorio.

La inscripción se realiza a través del formulario enlazado en cada categoría.*

Más información sobre la convocatoria y la programación en www.bienalbogota.com

En esta edición, más de 100 artistas nacionales e internacionales presentarán obras, dispositivos e intervenciones en 18 espacios programados, todos con entrada gratuita para la ciudadanía y los visitantes. El Palacio de San Francisco, intervenido especialmente para la ocasión, será la sede principal del evento.