“La cultura no se vende”, el grito de los artistas frente al Ministerio de las Culturas

Fue uno de los primeros actos del plantón convocado por Subversivo Teatro este lunes 21 de septiembre, una semana después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella suspendiera la…

Sin rostro, vestido de negro de pies a cabeza y con la bandera de Colombia cruzada al pecho, la figura de un hombre caminó entre los artistas que se tendieron en el asfalto, como una cama de cuerpos, frente a la sede del Ministerio de las Culturas.

Fue uno de los primeros actos del plantón convocado por Subversivo Teatro este lunes 21 de septiembre, una semana después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella suspendiera la convocatoria de estímulos del Ministerio, mediante la Resolución 1887. La norma, expedida el 14 de septiembre —un día antes de la fecha prevista para conocer los resultados—, dejó sin evaluar 1.308 propuestas y, por primera vez en 27 años, sin ganadores en las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. A eso se sumaron los reclamos por el atraso en el pago de becas ya otorgadas.

En contexto: Gobierno suspende premios de Estímulos tras 27 años y reabre el debate sobre la cultura

Antes de que los artistas se tendieran en el suelo de la calle San Cristóbal, Dubán Prado, artista, gestor cultural y director de Subversivo Teatro, había leído frente a la sede del Ministerio un pliego de peticiones. El documento reúne ocho puntos, entre ellos la defensa de los derechos culturales y del carácter público de los recursos destinados al sector. “Rechazamos la subordinación de las artes a discursos o marcos ideológicos. Los recursos públicos pertenecen a todos los colombianos”.

En nombre de los artistas, Dubán también pidió rigor institucional y un empalme transparente, la derogatoria de la Resolución 1887, la asignación de los estímulos, así como el desembolso inmediato de los recursos para proyectos en ejecución durante 2026 y protección presupuestal. El pliego incluye además la creación de una Mesa Sectorial de Diálogo Laboral con el Ministerio del Trabajo y el rechazo a la fusión de ministerios.

Prado leyó las peticiones con un vestido blanco de satín, de falda amplia, mangas abullonadas y un collar de perlas: un personaje que representa a una madre que termina enloquecida en los placeres de su pasado, que anhela ese tiempo. Lo eligió, dijo a El Espectador, porque él también anhela un pasado: el del respaldo y el soporte que la cultura les ha dado, y que ahora, con los recortes, siente que se les escapa a los artistas. Un anhelo que lleva, como un grito colectivo, metido en el pecho.

Plantón de artistas, convocado por Subversivo Teatro, frente al Ministerio de las Culturas, tras la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de suspender los estímulos.

“Lo que esperamos del Gobierno es ser escuchados, que tengamos ese encuentro de cara con la ministra, porque ni siquiera hemos podido comunicarnos vía correo desde la formalidad. La respuesta es el genérico de ‘estamos esperando disponibilidad del PAC (Plan Anual de Caja) para los desembolsos’”, señaló a este diario.

Al megáfono, otra artista con tres décadas de trayectoria trajo la memoria del año 1996, cuando el país no tenía Ministerio sino Colcultura y los creadores dieron la pelea para fundar la institución. “El Ministerio existe porque hay artistas. Si no existiéramos, ¿qué iban a administrar? Ahora nosotros no podemos ni siquiera entrar ahí porque ese ministerio al parecer no nos representa para nada. Hay que darle la vuelta a la tortilla. El Ministerio de Cultura existe porque en Colombia hay artistas”, dijo, señalando el edificio de la sede actual, custodiado por guardias en la puerta y con el acceso restringido.

Enseguida, los aplausos sonaron como una lluvia repentina sobre un techo de zinc, y sobre ellos crecieron los alaridos, los puños en alto, los tambores que ya se acercaban.

“Ni apolíticas ni bellas”

Titiriteros, actores, músicos, estudiantes universitarios y del SENA y gente del circo se mezclaban en la calle. Por encima de las cabezas pasaban los mazos de malabares —naranjas, verdes, rosados— y, de vez en cuando, una máscara de gesto desencajado se asomaba entre la gente. Arriba, las manos y las pancartas marcaban el ritmo; abajo, la multitud se apretaba y se abría en una marea continua. Los artistas saltaban, bailaban, cantaban con el cuerpo entero. Todos los gritos iban a dar contra la fachada del edificio del Ministerio.

En los carteles y en las gargantas se insistía en las mismas frases: “La cultura no se vende”. “Exigimos el pago”. “¡Paguen, Mincultura!”. “¡Dé la cara, Paola Holguín! ¡Dé la cara, Paola Holguín!”. “- Balas + arte y cultura”.

La manifestación se desplazó también a la Plaza Bolívar.

Sobre esa masa de consignas, que parecían invadirlo todo, Prado volvió al centro del reclamo: el recorte del dinero para los artistas y el silencio del Ministerio que ha acompañado a esa decisión. “Se están tomando acciones, se agregaron COP 40 mil millones al presupuesto. Pero, ¿dónde quedan entonces o con qué van a responder al resto de los artistas? Porque todavía queda pendiente una cifra de más de COP 141 mil millones para cubrir a estos ganadores que ya fueron asignados”, señaló a este diario.

La manifestación seguía su curso en la calle cuando la ministra Paola Holguín reiteró su postura en un video difundido en redes sociales. Dijo que dos meses antes de anunciar a los ganadores, el 15 de julio, el Ministerio debía haber expedido la resolución de jurados y que cuando asumió el cargo, el 7 de agosto, el documento no existía. “En cambio, había una deuda de más de COP 185.000 millones, de los cuales más de COP 75.000 millones correspondían a estímulos sin pagar. Por esa razón, el Mincultura decidió que solo por 2026 debía suspender la resolución que exigía la designación de ganadores en las modalidades de premios y reconocimientos del Portafolio Nacional de Estímulos”, afirmó Holguín .

Según señaló, el Ministerio tampoco contaba con los COP 900 millones que costaban los jurados, ni con los COP 9.000 millones de los premios y reconocimientos, de los cuales COP 7.200 millones debían desembolsarse a finales de septiembre o principios de octubre. “Es mejor decir la verdad, que continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores”, afirmó la funcionaria.

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Para Patricia Ariza, exministra de las Culturas, el mensaje del Gobierno de Abelardo de la Espriella es negativo. “La cultura no se puede recortar porque es el alma de la región. La ministra actual tiene que hacer la gestión para conseguir el flujo de caja y no lo ha hecho. Quieren recortarlo todo. No nos ha escuchado, no hicieron el empalme. El mensaje es que por lo menos reciban a una comisión”, dijo a este diario, con la mirada fija en uno de los carteles. Era una consigna que se repetía y que para muchos era el resumen del mensaje que esperan que llegue al Gobierno: “Ni apolíticas ni bellas. Las artes críticas y combativas”.

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