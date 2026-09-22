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“La cultura no se vende”, el grito de los artistas frente al Ministerio de las Culturas

El plantón reunió a artistas, estudiantes y trabajadores de la cultura que reclamaron por la suspensión de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos, los pagos pendientes y la falta de diálogo con la ministra Paola Holguín.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
21 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
La protesta también se dio por el retraso en el pago de las becas del Ministerio.

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Sin rostro, vestido de negro de pies a cabeza y con la bandera de Colombia cruzada al pecho, la figura de un hombre caminó entre los artistas que se tendieron en el asfalto, como una cama de cuerpos, frente a la sede del Ministerio de las Culturas.

“¡Esto representa lo que es Abelardo de la Espriella para la cultura: una sombra!”, gritó alguien con un megáfono.

Fue uno de los primeros actos del plantón convocado por Subversivo Teatro este lunes 21 de septiembre, una semana después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella suspendiera la…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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