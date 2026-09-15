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Gobierno suspende premios de Estímulos tras 27 años y reabre el debate sobre la cultura

La decisión, establecida en una resolución firmada este 14 de septiembre, afecta a 1.308 propuestas habilitadas para premios y reconocimientos. Estos son los argumentos que dio el Gobierno y que fueron cuestionados por la exministra de las Culturas Yannai Kadamani.

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Redacción de Cultura
15 de septiembre de 2026 – 06:56 p. m.
Abelardo de la Espriella escogió a Paola Holguín como la ministra de Culturas de su gobierno.
Abelardo de la Espriella escogió a Paola Holguín como la ministra de Culturas de su gobierno.
Foto: El Espectador

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Por primera vez en 27 años no se entregarán los Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos que otorga el Ministerio de las Culturas. Así quedó establecido en la Resolución 1887, expedida este 14 de septiembre por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según el documento, la decisión afecta esas dos modalidades, cuyos resultados debían publicarse a más tardar este martes 15 de septiembre. Las becas, residencias y pasantías del mismo programa, sin embargo, continúan, pues sus ganadores ya fueron elegidos meses…

Por Redacción de Cultura

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Comentarios
  • daniel(84992)Hace 6 minutos
    El Tigreso, una copia pálida del gorilón naranja.
  • CE(93960)Hace 9 minutos
    Lamentable noticia. Los programas de Estímulos y de Concertación del Ministerio han sido fundamentales para la Cultura en este país. Ayer aprobaron un presupuesto superior al inicialmente propuesto, pero con recortes en todo lo que no considera indispensable el gobierno de ADL. Tristeza absoluta con esta noticia
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