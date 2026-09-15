Gobierno suspende premios de Estímulos tras 27 años y reabre el debate sobre la cultura

Según el documento, la decisión afecta esas dos modalidades, cuyos resultados debían publicarse a más tardar este martes 15 de septiembre. Las becas, residencias y pasantías del mismo programa, sin embargo, continúan, pues sus ganadores ya fueron elegidos meses…

Por primera vez en 27 años no se entregarán los Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos que otorga el Ministerio de las Culturas. Así quedó establecido en la Resolución 1887, expedida este 14 de septiembre por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Según el documento, la decisión afecta esas dos modalidades, cuyos resultados debían publicarse a más tardar este martes 15 de septiembre. Las becas, residencias y pasantías del mismo programa, sin embargo, continúan, pues sus ganadores ya fueron elegidos meses atrás.

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«La evaluación de las 1.308 propuestas habilitadas para premios y reconocimientos, de las cuales 351 corresponden a premios nacionales y 957 a reconocimientos, no puede ser asumida directamente por el Ministerio, lo que ha generado una situación de imposibilidad material para realizar el proceso de evaluación y, por ende, avanzar en la expedición de los actos administrativos que designan a los ganadores», se lee en la resolución.

Esa decisión vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el lugar que tendrá la cultura durante este gobierno y qué implica su idea de la «batalla cultural», en la que ha sido enfático desde la campaña. En un debate también cobró fuerza este interrogante cuando se conoció el presupuesto para 2027 que el presidente radicó ante el Congreso para el Ministerio de las Culturas, que caería 29,5 %.

En contexto: Presupuesto de MinCultura caería 29,5 % en 2027 pese a “batalla cultural” de De la Espriella

La exministra de las Culturas Yannai Kadamani fue una de las primeras en pronunciarse. A través de su cuenta de X señaló que «no hace falta cerrar formalmente un Ministerio para acabar con él; basta con quitarle progresivamente presupuesto, talento humano, capacidad técnica e instrumentos de política pública. Primero los recursos, luego los equipos, después los programas. Después de 27 años, ¿estamos ante una decisión coyuntural de presupuesto o ante el desmantelamiento progresivo de la política cultural del Estado?».

Por primera vez en 27 años, el @mincultura no entregará los Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos. La Resolución 1887 expedida por la nueva administración, determina que en 2026 no se designarán ganadores ni se asignarán los estímulos… pic.twitter.com/8aHKkVomCX — Yannai Kadamani (@KadamaniYannai) September 15, 2026

Nórida Rodríguez, actriz y gestora cultural, también criticó la decisión de la administración de De la Espriella. «El gobierno quiere amordazar la cultura», escribió en su cuenta de X. El trino va acompañado de una imagen con otro mensaje: «Los artistas y los gestores culturales merecen respeto y la dignificación de su oficio. Exigimos el cumplimiento del pago de los desembolsos de los proyectos ganadores» y pone una cita frente a las instalaciones del MinCulturas el próximo lunes de septiembre.

@mincultura Se niega a pagar los estímulos de los proyectos ganadores del 2026. Por primera vez en 27 años no se entregarán los premios y reconocimientos del portafolio del programa nacional de estímulos. El gobierno quiere amordazar la cultura. pic.twitter.com/W7m5p1gl6f — Nórida Rodríguez (@Noridaoficial) September 15, 2026

Esas reacciones reflejan la preocupación por el rumbo que está tomando el Ministerio de las Culturas, pero también por lo que significa afectar un programa con casi tres décadas de trayectoria para artistas y gestores culturales. El Programa Nacional de Estímulos nació en 1997 para ampliar y articular las convocatorias de becas y premios que ya existían en el sector. Durante estos 27 años, sus convocatorias han estado dirigidas a artistas, gestores, organizaciones y colectivos de distintas regiones y comunidades del país, y han apoyado procesos de creación, investigación, formación y circulación en las artes, la cultura y el patrimonio.

Los argumentos del Gobierno

La resolución señala que el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos «no cuenta con personal técnico especializado ni con la capacidad institucional para adelantar las labores de evaluación» para evaluar las 1.308 propuestas. Según añade el documento, el equipo se concentró en «el cierre administrativo y financiero, la atención de reclamaciones, la respuesta a acciones de tutela y derechos de petición, y el acompañamiento a los beneficiarios, entre otras funciones permanentes y prioritarias».

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A esto se sumaron –dice el Ministerio– las restricciones en la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), que afectaron la programación de pagos: «No se cuenta con las condiciones de disponibilidad de caja necesarias para garantizar la evaluación de las postulaciones y el pago de los estímulos económicos correspondientes».

Según indicó la cartera, la situación se agravó con la emergencia declarada después del terremoto del pasado 10 de agosto. Según la resolución, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica obligó a priorizar la disponibilidad del PAC para atender las necesidades tras las afectaciones que dejó sismo.

Sobre este último punto, Kadamani señaló que si bien una emergencia nacional como la que dejó el terremoto exige respuesta estatal, «lo cuestionable es que dejen al sector cultural sin presupuesto, redireccionando la inversion a otros sectores o a reconstruir iglesias y catedrales».

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Ese último punto, el del componente religioso del discurso del Gobierno, ha sido cuestionado, pues el Ministerio de las Culturas y el presidente apelan con frecuencia a referencias religiosas católicas.

La deuda de la que habla el Ministerio de Culturas

En un comunicado difundido este 15 de septiembre, el Ministerio se refirió a la situación financiera de la entidad. Según la cartera, a agosto de 2026 la deuda pendiente por pagos del PAC ascendía a COP 185.482 millones, de los cuales COP 75.436 millones corresponden a los portafolios de Estímulos y Concertación Cultural.

La cultura importa, cumplirle a quienes la hacen posible, también. 🇨🇴



El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella gestionó, junto al Ministerio de Hacienda (@MinHacienda), $40.000 millones adicionales de PAC para comenzar a saldar los rezagos en los pagos de Estímulos,… pic.twitter.com/cDGb3geYn3 — MinCultura Colombia (@mincultura) September 15, 2026

Ese panorama financiero está relacionado con los recursos que, según la resolución, no estaban disponibles para garantizar el pago de los estímulos de esta convocatoria. La cartera señaló que la situación afecta a 4.162 beneficiarios de diferentes convocatorias y atribuyó el origen de la deuda al gobierno anterior: «La deuda viene del gobierno Petro», se lee en el documento.

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«Con el fin de cumplir los compromisos adquiridos por el gobierno anterior con artistas, organizaciones, gestores culturales y actores del patrimonio, se logró la asignación de un PAC adicional de COP 40.000 millones. Este monto está destinado específicamente a iniciar el pago de los rezagos identificados en los Portafolios de Estímulos y Concertación, y en el programa Artes para la Paz, donde la espera de los beneficiarios ha sido la más prolongada», añadió esa cartera.

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