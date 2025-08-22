Así será la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad en Bogotá

"Ensayos sobre la felicidad" es uno de los ejes centrales con los que se hizo la curaduría de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, que invita a preguntarse por nuestro bienestar en la ciudad. Foto: BOG25

La capital está a un mes de lo que se proyecta como uno de los eventos artísticos más grandes del país: la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.

Entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre de este año, Bogotá se convertirá en una gran galería donde se expondrán, de manera abierta y gratuita, las obras de más de 200 artistas locales, nacionales e internacionales provenientes de 12 países.

Se destaca la presencia de cinco mujeres que vendrán en representación de Ciudad de México, invitada de honor en esta primera edición. Yunuen Díaz, Mónica Mayer, Amaranta Almaraz y Pilar Cárdenas presentarán sus obras en la ciudad, mientras que la DJ Ali Gua Gua ofrecerá un espectáculo musical en conjunto con la Filarmónica de Bogotá.

Entre los artistas seleccionados por el comité curatorial figuran los colombianos Carmenza Banguera, María Fernanda Cardoso, Alejandro Tobón, Clemencia Echeverri, Susana Mejía y Oswaldo Maciá; e invitados internacionales de primer nivel como el irlandés John Gerrard, el mexicano Jorge Méndez Blake, el peruano José Carlos Martinat, la brasileña Rejane Cantoni, la argentina Glenda León o el argentino Leandro Erlich.

¿Qué es la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25?

La bienal es un evento que, al igual que otros ya icónicos en ciudades como Venecia, São Paulo y Sídney, reunirá artistas, curadores, críticos y públicos alrededor de una amplia variedad de obras de arte contemporáneo. A diferencia de las ferias tradicionales, estas piezas no estarán confinadas a vitrinas o salas de museo, sino que ocuparán el espacio público, interpelando a ciudadanos y transeúntes.

Esta es una de las grandes apuestas que la Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), impulsa este año. El objetivo es no solo difundir las obras de artistas contemporáneos relevantes, sino también ampliar el público interesado en este tipo de expresiones.

Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien participó este jueves en un acto inaugural en el Centro de Felicidad de Chapinero, con este evento se busca poner a la ciudad “a la altura de otras grandes capitales del mundo” en términos de oferta cultural. Al final de su intervención, el mandatario recalcó que “el arte juega un rol muy importante en lo que se siente y se vive en una ciudad”, y que este evento busca precisamente resaltar ese aspecto.

Por su parte, el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, afirmó que “la Bienal no era una idea, era una necesidad” ante el creciente interés en este tipo de manifestaciones. “Esta es una apuesta por instalar otras conversaciones en la ciudad y en el país. Colombia necesita tener nuevas y mejores conversaciones, y el arte posibilita eso”, expresó.

La curaduría de la BOG25

La felicidad es el eje que atraviesa la mayoría de las obras de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad este año. Ese fue el tema elegido por el equipo curatorial conformado por José Ignacio Roca, María Wills Londoño, Jaime Cerón, Cristina Lleras y Elkin Rubiano, que invita a reflexionar sobre el bienestar en la ciudad.

“El arte está en todas partes: en las calles, en las aceras, en la vida cotidiana, en los talleres de los artistas. Entonces, si es así, ¿para qué tener museos? Pues porque concentran y median entre el arte y el público. Eso es lo que hace una bienal a otra escala: convierte en museo temporal a una ciudad y concentra a muchísimos artistas para luego difundir sus obras a un público más amplio”, explicó Roca.

Durante las siete semanas del evento, las obras estarán distribuidas en 21 sedes de la ciudad. Once de ellas harán parte del recorrido principal por el Eje Ambiental, que incluirá paradas en lugares icónicos como el Palacio de San Francisco, el Parque de los Periodistas y la Plazoleta del Rosario. Las demás estarán en “sedes satélite”, como el Archivo de Bogotá, el Parque de los Novios, el Museo de Arte Contemporáneo de Uniminuto, entre otros.

“Creo que lo principal de la Bienal es que queremos transmitir esa necesidad de goce y disfrute en estos espacios de encuentro. Estamos muy aislados, los públicos no están llegando al arte o lo están consumiendo a través de pantallas, y creemos profundamente en un arte que se proyecte desde el goce y el ocio”, añadió Wills.

La curadora explicó además que en la selección se tuvieron en cuenta varias aristas que guiarán las lecturas alrededor de lo que significa Ensayos sobre la felicidad. Los rituales, la naturaleza, las sustancias que alteran la conciencia e incluso el concepto de “positividad tóxica” son algunos de los ejes que atraviesan las narrativas de estas obras.

A treinta días del inicio, la ciudad se prepara para convertirse en el centro de las conversaciones alrededor del arte.