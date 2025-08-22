Festival de Filosofía Comfama 2025: programación sábado 23 de agosto

Esta segunda edición del Festival de Filosofía se tituló: "Ocio y placer: ¿De eso tan bueno sí dan tanto?". Foto: Comfama

Comienza el último día del Festival de Filosofía Comfama 2025, celebrado en Envigado. Este año, se organizaron diálogos, debates, pódcasts en vivo y eventos comunitarios dedicados a la exploración y difusión del pensamiento filosófico.

El centro de la conversación este año fue el ocio y el placer, por lo que varios invitados nacionales e internacionales estuvieron presentes en el evento para ofrecer su perspectiva. Las preguntas sobre el tiempo que pasamos entre el trabajo y el sueño, sirvieron de punto de partida de una reflexión sobre lo que realmente valoramos.

Esta última jornada contará con otros eventos alrededor de este tema, como una mesa taller de filosofía para niños o “La filosofía de la librería en sus libros: Encontrar la siguiente lectura”, un espacio en el que los libreros invitados hablan sobre la curaduría de los títulos que trajeron al festival.

Además, destaca la participación de influenciadores de filosofía como Eial Moldavsky y Matilde Orlando, quienes se han encargado de sacar esta disciplina de los libros y las aulas para llevarla a un público más amplio.

A continuación, podrá encontrar algunos otros eventos de los que podrá disfrutar el día de mañana.

Programación del Festival de Filosofía: 23 de agosto

Creatividad e inutilidad: entre el ocio que “sirve para algo” y el desocupe

3:00 p. m. - 4:00 p. m. / Biblioteca Otraparte

Invitados: Julián Fulks y Josefa Ros Velasco. Modera: Camila Santamaría.

¿Es el ocio tiempo perdido o una forma de creación? ¿qué pasa cuando no hacemos nada… pero algo se mueve por dentro? En este contrapunteo filosófico exploraremos la tensión entre el ocio útil y la inutilidad fértil, entre el desocupe culpable y el descanso necesario. Una conversación para pensar si, como dice la sabiduría popular el ocio puede ser la madre de todos los vicios o el premio de todas las virtudes.

El placer está en lo simple

3:30 p. m. - 4:30 p. m. / Teatro Otraparte

Invitados: Eial Moldavsky y Matilde Orlando. Modera: Perla Toro.

¿Y si las preguntas que más necesitamos no vienen de un tratado, sino de un video de un minuto? Eial y Matilde hacen filosofía desde el celular, con ironía, claridad y deseo de conversación. Sus contenidos cercanos, se han vuelto más populares que Sócrates, y no por azar. En este banquete hablaremos del placer de pensar sin solemnidad, del humor como herramienta filosófica, y de cómo la filosofía puede habitar tanto una tragedia personal como un trend de TikTok.

Desocupación, ocio, descanso y libertad

6:00 p. m. - 7:00 p. m. / Teatro Otraparte

Invitada: Carolina Sanín.

Como quien se queda en la mesa cuando ya todos se han ido, esta charla es una sobremesa para saborear lo que nos deja el festival: preguntas, intuiciones, asombros. Carolina Sanín cierra este encuentro con una reflexión sobre el ocio, la desocupación, el descanso y la libertad; sobre la imagen del camino. Esta charla es una invitación a pensar con tiempo.

Para conocer la programación completa, puede visitar la página oficial de la caja de compensación: www.comfama.com/festivales/filosofia/