Así será “Nexus”, el espectáculo gratuito con el que cerrará la segunda edición del FIAV

Zenit Aerial Ballet, la compañía que interpretará 'Nexus' durante la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) este sábado, en Bogotá (Colombia), también fue la encargada de abrirlo con la obra "Aria". Foto: EFE - Carlos Ortega

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El espectáculo español ‘Nexus’, de la compañía española Zenit Aerial Ballet, cierra este domingo con danza aérea y música electrónica la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV 2026) de Bogotá.

En este evento que ya se realizó en la noche del pasado 4 de abril y que hoy llega con su última función, ocho bailarinas de ballet a 30 metros de altura, acompañadas de la banda francesa Collectif Arbust que interpretó un repertorio de música electrónica, acompañarán a la multitud que se reunirá para la última jornada del FIAV, que tuvo a la Comunidad de Madrid como región internacional invitada.

“Con ‘Nexus’ quisimos hacer algo con mucha más fuerza, sin perder nuestra esencia del ballet aéreo. Nuestros movimientos y las figuras que hacemos en el aire son un poco más contundentes. Y los colores, la iluminación y los efectos que nos acompañan son mucho más intensos”, afirmó la directora artística de Zenit Aerial Ballet, Helena Sánchez.

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Justamente esa compañía española se encargo de la apertura del festival con ‘Aria’, otro espectáculo en el que ocho bailarinas se elevaron a 30 metros de altura, acompañadas por música en vivo, luces y efectos visuales.

El espectáculo es de entrada libre hasta completar aforo y se realizará en la Plaza de Bolívar a las 7:00 p. m. Con esto, terminará la segunda edición de uno de los eventos culturales más grandes de la ciudad este año y que, se espera, regresará hasta el año 2028.

Otros eventos del FIAV hoy

El FIAV también concluye este fin de semana con obras de calle gratuitas en varios lugares de la ciudad como el Parque La Independencia, la Plazoleta del Portal Suba, el Parque de los Hippies, el Parque Chiminigagua, el Centro Felicidad de Chapinero y la Plazoleta de Alfiles del Centro Comercial Gran Estación.

Igualmente, los bogotanos podrán ver obras colombianas como ‘Risita descarada y desafiante’, de La Casa de al Lado de Barranquilla; ‘Ala’ala y Juyá: poema épico wayúu’, de la Corporación Cultural Jayeechi de Riohacha; ‘El retorno de nuestra señora Jesús’, de Savitri Teatro de Villa de Leyva, y ‘Uater Lu’, del Colectivo Diente de León de Bucaramanga.

El festival, organizado por la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Culturas, también presentará en su cierre obras como ‘Hewa Ruanda. Carta a los ausentes’, de Ruanda; ‘Ballet Poullet’, de Irlanda; ‘The Flow’, de China, y ‘Boxeo en la calle’, de Nueva Zelanda, en otras ciudades colombianas como Quibdó, Chía, Bucaramanga y Riohacha.

El Festival busca consolidar a la capital colombiana como referente cultural de Latinoamérica y se despliega en salas, calles, plazas y parques de la ciudad con más de 100 espectáculos de teatro, música, danza, circo y narración oral.

La Comunidad de Madrid fue la región internacional invitada de honor en esta edición, mientras que el homenajeado nacional fue el Caribe colombiano. Además, el certamen reunió obras procedentes de España, Canadá, China, Argentina, Rusia y muchos otros países.

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