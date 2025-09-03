Asista gratis al Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos

La Cinemateca de Bogotá será uno de los puntos de la capital donde se podrán disfrutar de algunas de las producciones seleccionadas para el Festival. Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá

Hasta el próximo 9 de septiembre se celebra en Colombia la duodécima edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDEH 12), un evento que busca resaltar proyectos audiovisuales que aboguen por el bienestar de las comunidades y promuevan conversaciones sobre una sociedad más justa. En esta ocasión participarán 75 producciones de 42 países, que se podrán ver de manera gratuita en distintos escenarios del país.

Las funciones se realizarán en teatros y centros culturales de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira y Quibdó, así como en 30 municipios. Allí, los asistentes podrán disfrutar de la Selección Oficial del Festival, que incluye 37 películas colombianas, 34 películas dirigidas por mujeres, 10 estrenos nacionales y 28 estrenos internacionales.

Este año, el lema elegido por el comité organizador fue “¡Sí hay poder humano!”, que también sirvió como directriz para la curaduría de las producciones participantes. El objetivo fue resaltar aquellos proyectos que han logrado transformar la realidad, desde gestos cotidianos hasta grandes procesos sociales.

“Aun en tiempos difíciles, existen miles de actos cotidianos que tejen comunidad, ternura y resistencia. FICDEH existe para abrazar esas historias y compartirlas en comunidad, porque el cine también es una forma de sanar y transformar”, se lee en el comunicado publicado en su página oficial.

La selección oficial del FICDEH

Las producciones que conforman la Selección Oficial del Festival fueron divididas en siete categorías: Largometraje Documental Nacional, Cortometraje Documental Nacional, Largometraje Ficción Nacional, Cortometraje Ficción Nacional, Cortometraje Ficción Internacional, Largometraje Ficción Internacional y Largometraje Documental Internacional.

Dentro de las producciones destacadas de este año está Alma del desierto, la película de Mónica Taboada-Tapia que relata la historia de Georgina, una mujer trans wayúu que debe aprender a sobrevivir en una sociedad que constantemente la enfrenta.

También, en la categoría de documental internacional, se presentará No Other Land, la película ganadora del Óscar que cuenta la historia de una comunidad palestina que resiste diariamente el asedio israelí. Esta producción ha recibido otros 61 premios internacionales y se podrá ver de manera gratuita en el marco del festival.

Junto a estas, se encuentran otras producciones que exploran temas como la identidad sexual, la resistencia al conflicto armado, el poder transformador del arte, la resiliencia, la paz y la memoria.

Charlas y eventos de formación

Adicionalmente, durante la semana habrá diferentes espacios de formación dirigidos a cineastas que deseen potenciar sus proyectos de ficción y no ficción, impulsados por el Clúster MIA (Mujeres en la Industria Audiovisual). Los interesados deberán inscribirse previamente en estos talleres gratuitos que se realizarán en distintos puntos de la capital.

Se cubrirá una amplia gama de temas que van desde el manejo de cámaras hasta estrategias de comunicación y distribución de proyectos cinematográficos.

Por otra parte, se organizarán 22 eventos en la franja “Charlas que unen”, en los que participarán más de 90 invitados nacionales e internacionales para hablar sobre asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Allí estarán presentes activistas, líderes comunitarios, periodistas, docentes, artistas y otros profesionales que abordarán temas como el racismo estructural, los derechos de las mujeres, la salud, la memoria del conflicto, los discursos de odio, los derechos de la población trans y las nuevas masculinidades.

Con todas estas actividades, el FICDEH 12 busca consolidarse como un espacio de diálogo que impulse la agenda de los derechos humanos. Asimismo, se plantea como una forma de mostrar la enorme capacidad transformadora del arte. Para conocer la programación completa del evento, incluidas las charlas y proyecciones de la semana, puede visitar la página oficial: www.ficdeh.com.