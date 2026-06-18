BBC recortará más de 1.200 cargos entre radio y gestión para ahorrar más de USD 600 millones

Sede central de la BBC en Londres. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

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La radiotelevisión pública británica BBC, que en abril anunció un recorte del 10 % de empleos, precisó que los afectados serán, en primer lugar, 550 empleados de las unidades de radio y televisión y otros 700 de puestos de gestión.

El nuevo director general, Matt Brittin, señaló en un correo a todo su personal que el objetivo de estos recortes es reducir el gasto de la cadena en 500 millones de libras (más de USD 660 millones) a lo largo de los próximos dos años. Los recortes anunciados recientemente representarán 160 millones de libras (USD 212 millones) de la meta de ahorro.

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Asimismo, se procederá a una “revisión de nuestra oferta de canales de televisión y radio” ahora que las audiencias migran cada vez más a modelos ‘online’, con el fin de rebajar el gasto en programación en 80 millones de libras (más de USD 100 millones), aunque no precisó cuáles serán los programas afectados.

Brittin, nombrado hace tres meses y procedente del gigante tecnológico Google, explicó en su mensaje que la corporación “atraviesa tiempos muy inciertos” que van a requerir “decisiones difíciles”, aunque las audiencias siguen “confiando en nosotros cada día para seguir estando informados y entretenidos”.

Por otro lado, Jonathan Munro, CEO interino de la BBC, anunció que programas como Radio 4’s The World Tonight serían retirados del aire, mientras que otros como BBC One’s Breakfast perderían un día de emisión y algunos equipos serían fusionados. Además, anunció que recortará cerca de 200 empleos en la división de noticias, lo que argumentó con un ahorro de USD 33 millones.

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Programas de Radio 4 como Midnight News, Money Box Live, AntiSocial, The Law Show y Crossing Continents. On the World Service, The Inquiry, The Conversation y The Fifth Floor serán cancelados en el próximo año.

“La dirección de la BBC lo tenía en mente desde hace tiempo, así que la decisión no sorprende. En una época de juicios precipitados y desinformación generalizada, es más necesaria que nunca. Espero que la BBC no se arrepienta de su decisión”, aseguró a The Guardian el presentador de The World Tonight, Robin Lustig.

Se espera que otros cambios incluyan la reducción de 350 a 400 horas de contenido radial entre diferentes programas y una revisión del portafolio de televisión y radio para una audiencia que se mueve más en el mundo digital.

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“Estos recortes, aunque previsibles, resultarán devastadores para la plantilla y para la BBC en su conjunto. Un recorte del diez por ciento, cuando los ingresos reales procedentes del canon televisivo ya han disminuido en 1.300 millones de libras en la última década, es significativo y afectará a la capacidad de la BBC para cumplir con su misión de servicio público. Parece evidente que los recortes tendrán un impacto directo en la programación y la producción, y el público también notará sus efectos”, dijo Philippa Childs, la jefa del sindicato Bectu.

La BBC atraviesa, como todas las televisiones tradicionales en el mundo entero, una pérdida de audiencia por los modelos de televisión a la carta, lo que se une a una pérdida de prestigio entre sectores de la derecha que la acusan de haberse escorado hacia la ideología “woke” o progresista.

La cadena, que cuenta con numerosos canales en distintas lenguas y de distintas temáticas, se financia con un canon que pagan la práctica totalidad de los hogares británicos que cuentan con un televisor y que actualmente está en 180 libras anuales (210 euros), lo que le permite mantener la independencia respecto a los gobiernos en el poder en Londres.