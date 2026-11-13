Beatriz González llega a Chicago: el Art Institute estrena su primera retrospectiva gráfica

El Art Insititute Chicago recibirá la obra gráfica de la artista colombiana Beatriz González para la primera retrospectiva enfocada en sus grabados y dibujos. La muestra será inaugurada el próximo 15 de noviembre y reunirá más de 80 piezas. Esta es la primera exhibición dedicada al medio gráfico que abordó la artista en su trayectoria que abarcó más de seis décadas, hasta su muerte el 9 de enero de este año.

Titulada "Beatriz González: In Series and Full Color (En serie y a todo color)" y curada por Mark Pascale y Felipe Villada Ruiz, investigador asociado sénior, la exhibición que se extenderá hasta el 1 de marzo de 2027, presentará un recorrido por los diferentes temas que la artista abordó en su obra.

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"La exposición explora su uso de la apropiación y la repetición como estrategias tanto formales como conceptuales para reflexionar críticamente sobre la circulación de imágenes, las nociones de gusto y la historia reciente de su país", describió el Art Institute Chicago.

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La muestra comenzará con una pieza de 1965 que reorientó su atención hacia lo gráfico y los medios: "Los suicidas del Sisga". "González encontró en un periódico la fotografía de una pareja que se había suicidado y le atrajeron las distorsiones de impresión, causadas por el hecho de que la imagen había sido reproducida de otro periódico. Fascinada por estos efectos, González pintó su propia interpretación del retrato. Con esta obra, González comenzó a transgredir los lenguajes y temas considerados apropiados dentro del contexto de las bellas artes en Colombia. A partir de ese momento, sus composiciones «deliberadamente toscas» revelaron un dominio de las técnicas de dibujo y grabado, y señalaron una rebelión contra las convenciones", escribió la institución cultural.

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La obra de la artista santandereana también se convirtió en un archivo histórico a partir de sus reinterpretaciones de imágenes de periódicos, revistas y láminas decorativas que retrataban la cultura popular, obras de arte o figuras religiosas. "Hacia mediados de la década de 1980, el tono de su trabajo se volcó hacia el cuestionamiento de presidentes y jefes militares, y hacia el registro de las víctimas, a menudo anónimas, de la violencia política y de los desastres climáticos, así como de algunos de los episodios más trágicos del país. Su obra desafía el ciclo fugaz de las imágenes y abre un espacio para la memoria y el duelo colectivo", resaltó la galería Casas Riegner.

La muestra presentará dibujos, grabados, bocetos, cuadernos de bocetos, objetos y una selección de materiales de archivo, algunos que serán exhibidos por primera vez. El título de la exhibición, "En serie y a todo color", fue tomado de las frases que originalmente se utilizaban para promover el paso de una tira cómica a serie animada con la llegada de la televisión a color. "La frase evoca tanto la intensidad de la paleta de González como la vigencia de sus temas", destacó la galería.

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