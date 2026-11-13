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Enric Corbera: "Perdonar no es olvidar, es comprender"

Entrevista con Enric Corbera, autor de El tiempo está a la espera del perdón, que este fin de semana dicta dos talleres en Bogotá.

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Aldo Civico
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(Izquierda) Enric Corbera (Barcelona, 1954) es psicólogo, creador del método de la Bioneuroemoción y uno de los divulgadores de Un curso de milagros más seguidos en español.
(Izquierda) Enric Corbera (Barcelona, 1954) es psicólogo, creador del método de la Bioneuroemoción y uno de los divulgadores de Un curso de milagros más seguidos en español.

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El sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, Enric Corbera dicta dos talleres en el hotel Casa Dann Carlton: el primero sobre Un curso de milagros; el segundo, "Rompe el bucle: reescribe tu pasado, decide tu destino".

Esta conversación, sostenida días antes de su viaje, se queda en el terreno del libro: el tiempo como construcción de la mente, el perdón como comprensión y lo que eso puede decirle a nuestro país que lleva décadas discutiendo qué hacer con su pasado.

Empecemos por el título, que viene de Un curso de milagros. ¿Qué quiere decir que…

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Comentarios
  • jomavasu(adh7f)Hace 3 horas
    El perdon no existe, se perdona por necesidad.
  • antonio(7747)Hace 3 horas
    Ud crre que las mujeres que cuando siendo niñas fueron abusadas sexualmente por los del secretariado de las farcs los van a perdonar ?? Se van a abrazar con ellos y llorar conjuntamente ?
  • Berta Lucía(2263)Hace 7 horas
    Según Derrida el "perdón" no existe; luego de leerlo estoy de acuerdo con él. El "perdón" es sólo una postura judeocristiana que pretende vendernos una falsa vida "espiritual". Uno puede excusar a alguien; perdonarlo es imposible. Si lo hacemos ya no somos los mismos; por lo tanto, el "perdón" carece de fundamento.
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