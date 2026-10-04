Continúan los cuestionamientos a la nueva directora de la Biblioteca Nacional

🚨 Ojo con la Dirección de la Biblioteca Nacional. MinCulturas publicó la HV de Julia Cristina Daza. El cargo exige 72 meses de experiencia profesional relacionada. En la experiencia publicada no es claro cómo se acreditan. ¿Qué soportes sustentan ese requisito? @jdcorreau

Cuando el nombre de Julia Daza apareció en la página de la Presidencia como posible directora de la Biblioteca Nacional, surgieron los primeros cuestionamientos sobre su trayectoria profesional. "Ojo con la Dirección de la Biblioteca Nacional. MinCulturas publicó la HV de Julia Cristina Daza. El cargo exige 72 meses de experiencia profesional relacionada. Su hoja de vida no tiene ninguna relación con el sector patrimonial, editorial o de bibliotecología", se advertía con frecuencia desde una cuenta de X.

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Su llegada al cargo se oficializó el pasado 1 de octubre. Durante su discurso de posesión, agradeció a la ministra Paola Holguín y al presidente Abelardo de la Espriella por la confianza y anunció que su gestión se concentrará en "la salvaguardia integral del patrimonio bibliográfico y documental; el fortalecimiento y la descentralización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; la innovación y la convergencia digital, y la internacionalización del acervo bibliográfico nacional".

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En contexto: Ministra Holguín posesionó a Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional

La poseisón reavivó el debate sobre su trayectoria profesional, pues su hoja de vida no registra experiencia directa en el sector cultural, patrimonial o bibliotecario. Daza, comunicadora social y periodista, ha desarrollado su trayectoria principalmente en áreas de comunicaciones, asesoría y gestión, tanto en el sector público como en el privado.

Las justificaciones que da el Ministerio

La Dirección de la Biblioteca Nacional exige 72 meses de experiencia profesional relacionada. Según un análisis que hizo el Ministerio de Culturas de la experiencia laboral de Daza, la nueva directora acredita 6 años, 1 mes y 14 días, es decir, 73 meses y 14 días

En el documentos, esa cartera compara las funciones certificadas de Daza en distintos cargos con las funciones de la Dirección. En él afirma que "las actividades certificadas evidencian el desarrollo de procesos sustancialmente análogos a los exigidos por el cargo" y que, por lo tanto, cumple los requisitos del cargo.

En su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia, por ejemplo, el Ministerio argumenta que hay una relación con las tareas de "planeación, diseño, ejecución, seguimiento y desarrollo de políticas, planes y programas institucionales". Sobre su trabajo en la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, donde creó y lideró el área de comunicaciones, señala que la afinidad radica en la "planeación, diseño e implementación de estrategias de comunicación, divulgación y desarrollo de programas dirigidos a diferentes públicos".

La Biblioteca Nal viene de ser dirigida por Adriana Martínez quien conoce el impacto de la Biblioteca en la transformación de este país. Posicionó a mujeres escritoras, fomentó la circulación de autorxs emergentes y amplió la producción literaria a las culturas en su diversidad. https://t.co/KORzMrepW5 — 🪲 Tierra Brava (@D_Laselva) October 2, 2026

El Ministerio también encuentra un vínculo entre sus funciones en Fiduprevisora y la "comunicación, divulgación, producción y difusión de contenidos, y gestión del conocimiento institucional". En el caso de la Gobernación del Magdalena, destaca actividades de comunicación, promoción y divulgación dirigidas a públicos externos. Sobre su paso por Escolio Consultores, resalta la planeación y el desarrollo de estrategias y proyectos de comunicación para públicos específicos y grupos de interés.

El documento vincula estas experiencias con funciones de la Dirección de la Biblioteca Nacional, como "diseñar, organizar y desarrollar planes y programas de divulgación cultural del patrimonio bibliográfico y documental" y "brindar asesoría y colaboración a las diferentes entidades científicas, culturales y educativas".

El análisis, no obstante, no registra experiencia directa en bibliotecas ni en gestión patrimonial, que es justamente el principal reparo de quienes cuestionaron su nombramiento.

Lucas Ospina, profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, invitó a leer un hilo que dio a concer los argumentos del Ministerio y dijo que muestra "cómo se valida, o acomodan los verbos para validar la experiencia previa de una persona, para nombrarla como directora de la Biblioteca Nacional".

Leer este hilo sobre cómo se valida, o acomodan los verbos para validar la experiencia previa de una persona, para nombrarla como directora de la @BibliotecaNalCo. https://t.co/llc8xZ7szD — Lucas Ospina (@LuisaPoncas) October 2, 2026

Cuestionamientos a sus primeros días de gestión

Las críticas y preocupaciones a su trayectoria profesional. "Hay régimen del terror en la @BibliotecaNalCo: me cuentan de funcionarios y contratistas humillados: dicen que la Biblioteca era cuna de la izquierda y la van a arrasar. Los libros siempre arden mal. Pero se verá. Todo mi apoyo a los y las compañeras que están siendo agredidas", trinó Juan David Correa, exministro de Culturas, en su cuenta de X.

Hay régimen del terror en la @BibliotecaNalCo: me cuentan de funcionarios y contratistas humillados: dicen que la Biblioteca era cuna de la izquierda y la van a arrasar. Los libros siempre arden mal. Pero se verá. Todo mi apoyo a los y las compañeras que están siendo agredidas. — Juan David Correa (@jdcorreau) October 4, 2026

A ese señalamiento se sumó una publicación del escritor Sinar Alvarado en el que señala que el Gobierno suspendió las contrataciones de a Biblioteca. "Me invitan a presentar mi monólogo #LaRaya en la Biblioteca Nacional de Colombia. Una función para 130 espectadores. Alegría, orgullo. Día dos Me avisan que por orden superior del nuevo gobierno se suspenden todas las contrataciones de la biblioteca", publicó a través de su cuenta de X.

Microcuento



Día uno

Me invitan a presentar mi monólogo #LaRaya en la Biblioteca Nacional de Colombia. Una función para 130 espectadores.



Alegría, orgullo.



Día dos

Me avisan que por orden superior del nuevo gobierno se suspenden todas las contrataciones de la biblioteca.



Fin. — Sinar Alvarado (@sinaralvarado) October 2, 2026

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