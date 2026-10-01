Ministra Holguín posesionó a Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional

Julia Cristina Daza se posesionó como la nueva directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Durante su discurso, Daza agradeció a la ministra Paola Holguín y al presidente Abelardo de la Espriella por la confiaza y afirmó que su gestión se concentrará en "la salvaguardia integral del patrimonio bibliográfico y documental; el fortalecimiento y la descentralización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; la innovación y la convergencia digital, y la internacionalización del acervo bibliográfico nacional", según se lee en el comunicado…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Julia Cristina Daza se posesionó como la nueva directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Durante su discurso, Daza agradeció a la ministra Paola Holguín y al presidente Abelardo de la Espriella por la confiaza y afirmó que su gestión se concentrará en "la salvaguardia integral del patrimonio bibliográfico y documental; el fortalecimiento y la descentralización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; la innovación y la convergencia digital, y la internacionalización del acervo bibliográfico nacional", según se lee en el comunicado emitido por MinCulturas.

Le recomendamos: MinCulturas suspende para 2026 otro de los programas de fomento cultural del país

También señaló que llega con "muchas ideas y con respeto por una institución que custodia buena parte de aquello que nos permite entender quiénes somos” y que asume la responsabilidad de garantizar que el patrimonio de la Biblioteca sea "preservado, digitalizado y accesible para las presentes y futuras generaciones".

Publicidad

Ante la ministra @PaolaHolguin, tomó posesión Julia Cristina Daza como nueva directora de la @BibliotecaNalCo. Con su llegada, inicia una nueva etapa orientada a fortalecer la preservación del patrimonio bibliográfico y documental, ampliar el acceso al conocimiento y proyectar la… pic.twitter.com/bMCUqWm36z — MinCultura Colombia (@mincultura) October 1, 2026

Incluso antes de que se oficializara su nombramiento, el Ministerio de Culturas ya enfrentaba cuestionamientos por la llegada de Daza a la dirección Biblioteca Nacional. A través de X, distintos usuarios alertaron que la nueva directora no tiene ninguna experiencia en el sector.

Según reseña su hoja de vida, es comunicadora social y periodista de la Univeridad de La Sabana, graduada en 2009, y cuenta con una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, que terminó en 2013. Su trayectoria laboral se ha concentrado principalmente en áreas de comunicaciones, asesoría y gestión tanto en el sector público como en el privado.

Lea también: El Caro y Cuervo y las dudas sobre el rumbo de la cultura en el Gobierno de De la Espriella

Entre los cargos que registra está el de asesora del despacho del vicepresidente de la República, que ocupó entre noviembre de 2019 y agosto de 2020. También fue coordinadora de Comunicación de la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, directora de Comunicación de Escolio Consultores y contratista de Fiduciaria La Previsora.

En el ámbito político, Daza aparece además como jefe de prensa de la campaña presidencial de Noemí Sanín entre 2009 y 2010. Antes de eso, en 2007, trabajó como asesor y jefe de prensa de una Unidad de Trabajo Legislativo en el Senado de la República.

Su experiencia más reciente corresponde a cargos en el sector privado. Fue presidenta de la Fundación Propósitos Colombia entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026 y directora ejecutiva de JCDN Consulting desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2026.

En su hoja de vida no aparecen cargos relacionados directamente con bibliotecas, bibliotecología o gestión de patrimonio bibliográfico. La Biblioteca Nacional tiene entre sus funciones la protección, conservación y divulgación del patrimonio bibliográfico y documental del país.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

