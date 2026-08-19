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La historia detrás del museo que tendrá que ser demolido tras el terremoto

El sismo del 10 de agosto dejó inhabitable este recinto cultural, en pie desde hace 30 años. Su colección quedó atrapada entre los escombros y tres obras están en pérdida total.

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Emilia Vanegas
19 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
El Museo de Arte de Pereira es el más afectado, según ICOM.
El Museo de Arte de Pereira es el más afectado, según ICOM.
Foto: El Museo de Arte de Pereira

Ese lunes el museo despertaba cerrado. Adentro estaban dos personas: Érika Gaspar, del equipo de servicios generales, en el sótano, y don Omar Bermúdez, vigilante del museo. De pronto, la tierra comenzó a temblar y a zarandear las paredes del edificio. Érika escuchaba cómo el piso rugía y cómo, ladrillo a ladrillo, la estructura se venía abajo sobre ella, protegida por el sótano. Afuera, el barrio se dobló sobre sí mismo y se deshizo. Casas y edificios cayeron y dejaron personas sepultadas bajo sus escombros.

El museo está ubicado junto a una...

Por Emilia Vanegas

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