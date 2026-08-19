La historia detrás del museo que tendrá que ser demolido tras el terremoto

El Museo de Arte de Pereira es el más afectado, según ICOM. Foto: El Museo de Arte de Pereira

Ese lunes el museo despertaba cerrado. Adentro estaban dos personas: Érika Gaspar, del equipo de servicios generales, en el sótano, y don Omar Bermúdez, vigilante del museo. De pronto, la tierra comenzó a temblar y a zarandear las paredes del edificio. Érika escuchaba cómo el piso rugía y cómo, ladrillo a ladrillo, la estructura se venía abajo sobre ella, protegida por el sótano. Afuera, el barrio se dobló sobre sí mismo y se deshizo. Casas y edificios cayeron y dejaron personas sepultadas bajo sus escombros.

El museo está ubicado junto a una...