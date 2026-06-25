Bogotá busca músicos de todo el mundo para su segundo Concurso Internacional de Violín

El Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años con experiencia profesional acreditada bien sea como solistas o como parte de una orquesta. Foto: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

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Hasta el 31 de octubre de 2026, violinistas de cualquier parte del mundo podrán postularse para la segunda edición del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá. Los interesados tendrán la oportunidad de participar por una bolsa de premios de USD 80.000 que se repartirán entre los tres primeros puestos y una mención especial a la mejor interpretación de una obra colombiana.

Este concurso, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Fundación Bolívar Davivienda, busca posicionar a la capital como un epicentro internacional de arte y cultura.

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Después de una primera edición que recibió 122 postulaciones de jóvenes de 30 países, nuevamente se abre una convocatoria para violinistas entre 18 y 29 años (con corte al 31 de mayo de 2027) de cualquier nacionalidad, que cuenten con experiencia profesional, especialmente en interpretación solista y con orquestas.

El concurso se llevará a cabo del 11 al 20 de junio de 2027 y premiará al primer lugar con USD 30.000, al segundo con USD 20.000 y al tercero con USD 15.000. La mención especial a la mejor interpretación de una pieza colombiana (aún por definir), también se llevará USD 15.000. Si desea participar en este certamen, esto es todo lo que tiene que saber.

¿Cómo aplicar al Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá?

Los interesados en participar en esta nueva edición deberán registrarse en www.concursoviolinbogota.com. Allí, podrán subir el video de su postulación, en el que deberán interpretar un capricho de Paganini, el primer movimiento de sonata clásica o romántica, y una fuga de Bach. El video debe ir sin cortes para ser tenido en cuenta por el jurado.

En febrero de 2027, los organizadores del concurso publicarán la lista de 22 seleccionados, que recibirán un viaje a Bogotá con todos los gastos pagos para participar en las rondas presenciales del Concurso, que se llevarán a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y en el Auditorio Fabio Lozano del 11 al 20 de junio de 2027.

Aquí, el concurso se desarrollará en tres fases: una eliminatoria, una semifinal y una final, que contará con la presencia de los tres mejores violinistas participantes. Un jurado especializado, que aún está pendiente por anunciar, evaluará cada una de las interpretaciones y definirá el podio. En el 2025, este fue conformado por Ruifeng Lin, de China, en el primer lugar; Maria Lundina, de Rusia, en el segundo, y Lucilla Rose Mariotti, de Italia, en el tercero.

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Una oportunidad para el intercambio artístico

Además del concurso, durante esta época se organizan otros encuentros alrededor de la música clásica. Habrá clases magistrales con intérpretes internacionales y jóvenes músicos colombianos, con las que se busca a que más personas se acerquen a este instrumento. En 2025, 181 violinistas de 27 ciudades de Colombia participaron en esta iniciativa, de los cuales 51 jóvenes fueron beneficiados y de ellos, 20 obtuvieron un violín de alta calidad donado por la Fundación Ramírez Moreno por su desempeño en estos espacios de formación.

Con esto, el concurso se consolida no solo como una plataforma de promoción de los más virtuosos intérpretes de este instrumento, sino también como una herramienta de circulación y divulgación de la música clásica en el país.

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