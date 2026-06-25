Estos son los himnos de los países del Mundial más destacados por rankings internacionales

James Rodríguez de Colombia entonando el himno nacional de Colombia. Foto: EFE - Giorgio Viera

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Si usted es parte de los millones de fanáticos que no se han perdido ni un solo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muy probablemente ya esté familiarizado con algunos de los himnos nacionales de las selecciones participantes. Si además es colombiano, puede también que haya crecido escuchando el mito de que “el himno de Colombia es el más lindo del mundo, después de ‘La Marsellesa’”. ¿Qué tan cierto es eso?

La respuesta corta es: depende a quien se le pregunte, porque si bien ha habido medios especializados y críticos de distintos países que se han lanzado a organizar una lista con los “mejores” o “más lindos” himnos nacionales, no existe una entidad u organización con la autoridad para hacer algo así como un “ranking oficial de himnos”.

Dicho eso, después de revisar varias de estas listas, sí es posible rescatar algunos que aparecen en más de una, así sus posiciones sean bastante disímiles. Incluso hay casos en los que un himno se encuentra entre los primeros puestos de una lista, mientras que está entre los peores de otra. Aquí están algunos de ellos, sin un orden en específico, pero que han dado de qué hablar durante esta época de fiebre futbolística.

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Francia

Empecemos por el origen del mito, “La Marsellesa”, el mítico himno de Francia nacido del corazón de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Fue escrito por Claude Joseph Rouget de Lisle en 1792 para animar a las tropas francesas en su marcha contra Austria y, desde entonces, se ha convertido en uno de los cantos nacionales más populares de todo el mundo.

El portal Classic FM lo ubica en el primer lugar de su clasificación y The Athletic, el suplemento deportivo de The New York Times, en el segundo, lo que lo consolida, por lo menos, como uno de los destacados del torneo.

Estados Unidos

El himno de EE. UU., “The Star-Spangled Banner”, es otro de los más citados por los rankings internacionales. Tiene su origen en 1812, cuando Francis Scott Key vio una flota británica bombardear un puerto en Maryland y se inspiró en esta imagen para crear el himno. En 1931 se convirtió en la canción oficial del país y ahora no solo se puede escuchar antes de cada partido de esta selección en la Copa del Mundo, sino también en otros eventos deportivos de talla mundial como el Superbowl.

Para Classic FM, este himno ocupa un tercer puesto en su podio. The Athletic lo ubica un poco más atrás, en el puesto 11. Y Classical Music, el suplemento musical de la BBC, lo tiene en un segundo lugar por “el conmovedor e inspirador momento que llevó a su creación”.

Japón

El caso de Japón es particular, porque si bien hay listas en las que se lo reconoce como uno de los más destacados, hay otras que lo ubican mucho más abajo.

Lo cierto es que sí es uno de los himnos más antiguos del mundo, pues la letra de Kimi Ga Yo es de un poema que cuenta ya con más de 1000 años encima, específicamente del periodo Heian, el último de la época clásica de la historia japonesa. Eso sí, fue reconocido como el himno nacional de este país solo hasta el año 1999.

Classical Music lo ubica en un décimo lugar de su ranking, mientras que Pat Healy, miembro de la facultad de música de la Universidad de Berkley destaca de este himno que se siente “pacífico” y “muy emotivo”, para él. Esta última lista no utiliza números, pero únicamente habla de seis himnos, por lo que sí se trata de uno de los mejores del mundo.

Contrasta esto con la lista de The Athletic, que lo ubica en el puesto número 22.

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Brasil

“Dura casi dos minutos y eso sigue sin ser suficiente”, así describe al himno de Brasil The Athletic para ubicarlo en el primer lugar de su lista. Fue compuesto por Francisco Manuel da Silva luego de que Brasil se independizara de Portugal en 1822, pero su instauración como canción oficial de este país no fue sino hasta 1890.

Se trata de una composición orquestal que, de acuerdo con Classic FM, “fácilmente podría confundirse con una pieza de Rossini”. Este mismo medio lo ubica en el puesto número 5 de su lista, al igual que Berkley.

Colombia

Finalmente está Colombia, que aparece únicamente en una de las listas consultadas, pero no en cualquier lugar. Esta pieza que data de finales del siglo XIX fue declarada símbolo patrio e himno nacional de la República de Colombia en 1920 a través de la Ley 33. La letra fue escrita por el expresidente Rafael Núñez y posteriormente fue musicalizado por el Maestro Oreste Sindici.

Si bien consta de un coro y once estrofas, antes de cada partido es usual escuchar únicamente la primera.

“Glorioso” y “Magnífico” fueron algunos de los adjetivos que se utilizaron para calificar nuestro himno nacional por parte de The Athletic, que lo reconoció con el puesto número 4 entre los 48 equipos que participan en este Mundial.

Otros himnos como el de Reino Unido, Países Bajos o Argentina llegaron a los primeros puestos de estas listas, pero lo cierto es que no hay un criterio unificado sobre cuál debería realmente coronarse como “el himno más lindo del mundo”. Aun así, el Mundial ofrece una nueva oportunidad de acercarse a estos fragmentos de la cultura de los participantes y apreciar la belleza que hay cada uno de ellos.

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