Bogotá prepara una nueva edición de la Bienal de Arte con São Paulo como ciudad invitada

De izquierda a derecha: Juan Ricardo Rincón Gaviria (Director), María Paula Bastidas (Curadora asociada), Magalí Arriola (Curadora jefe), José Esparza Chong Cuy (Curador jefe), Juliana Steiner Fraser (Curadora asociada). Foto: Andrea Gamboa Betancourth

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Hace un año, calles, museos, galerías y otros espacios culturales de la ciudad se llenaron de obras que se preguntaban por la felicidad. ¿Qué significa ser feliz?, ¿dónde está la felicidad?, ¿cómo se ve? y ¿cómo se expresa? fueron algunos de los interrogantes que más de 250 artistas intentaron contestar con sus obras en la última edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25. En ese entonces, más de tres millones de personas atendieron el llamado y se unieron a esta conversación a través del arte. Ahora, Bogotá se prepara para hacerlo todo otra vez.

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, anunció el lanzamiento de la BOG27, la segunda edición de uno de los eventos culturales más ambiciosos que ha tenido la ciudad en los últimos años. Con esto, la administración espera consolidar la tradición y hacer de la capital del país un epicentro cultural reconocido a nivel global.

Para ello, este año los artistas se concentrarán en cómo los entornos naturales y construidos se convierten en anfitriones de relatos que resaltan las relaciones entre especies humanas. Además, se anunció que este año será São Paulo, Brasil, la ciudad invitada de honor.

“Hacemos esta Bienal no solo porque era el sueño compartido de muchas personas, sino porque reconocemos el valor del arte y el poder que tiene la cultura para entendernos aún en medio de la polarización. Esa diferencia que habita nuestro territorio debe ser una diversidad que nos una; no que nos fracture. Seguiremos apostando para que Bogotá tenga una Bienal que nos proyecte hacia el futuro y nos permita ponernos en comunicación con otras ciudades del hemisferio”, señaló Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

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El equipo curatorial de la BOG27

Para esta nueva edición del evento se escogieron seis artistas que conformarán el equipo curatorial de la BOG27. Dos de ellos repiten la experiencia de la última edición del evento: Juan Ricardo Rincón, quien se mantiene como el director del evento, y Elkin Rubiano, quien nuevamente estará como curador pedagógico. A ellos, se sumarán los siguientes perfiles:

Magalí Arriola (curadora jefe): escritora y curadora independiente mexicana. Fue directora del Museo Tamayo en la Ciudad de México de 2019-2025 y curadora del Pabellón de México en la 58ª Exposición Internacional de Arte de La Bienal de Venecia en 2019.

José Esparza Chong Cuy (curador jefe): curador y arquitecto mexicano. Es director ejecutivo y curador jefe de Storefront for Art and Architecture en Nueva York desde 2018. Fue curador del Pabellón de Kosovo en la 61ª Exposición Internacional de Arte de La Bienal de Venecia en 2026.

María Paula Bastidas (curadora asociada): Curadora e investigadora colombiana con enfoque en arte contemporáneo, identidad, memoria y saberes locales.

Juliana Steiner Fraser (curadora asociada): Curadora e investigadora colombiana. Cofundó Espacio Odeón en Bogotá y recientemente curó Ecotono: Chagras, Payaos, Camellones para Common Ground, una iniciativa curatorial internacional del CHRA y el Fisher Center LAB de Bard College.

Durante estos meses previos al evento, ellos serán los encargados de evaluar las propuestas de quienes deseen participar en la BOG27, que se realizará en septiembre del próximo año.

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Convocatorias para artistas

Además de la revelación del equipo curatorial, se anunció que el evento contará con una inversión de COP 1.000 millones dedicados a artistas que traigan sus obras a la BOG27. Estos recursos estarán distribuidos en cuatro convocatorias a las que los interesados podrán aplicar dependiendo de su propuesta.

BOG27 Bogotá inédita: Se seleccionarán cuarenta (40) iniciativas inéditas con un incentivo de cuatro millones de pesos (COP 4.000.000), con capacidad de dialogar con el territorio y aportar nuevas miradas sobre la vida y sus manifestaciones en la ciudad desde lenguajes diversos.

Fecha de cierre: 21 de agosto de 2026.

⁠BOG27 Intervenciones barriales: Se seleccionarán cuatro (4) propuestas, cada una con un incentivo de cuarenta millones de pesos (COP 40.000.000), destinadas a la realización de una intervención artística de alto impacto territorial. Fecha de cierre: 21 de agosto de 2026.

⁠BOG27 Instalación efímera in situ: las obras deberán ser concebidas específicamente para el lugar propuesto y desarrollar una relación directa con las condiciones físicas, ambientales, sociales, históricas y simbólicas del espacio donde serán instaladas. Fecha de cierre: 5 de octubre de 2026.

Categoría 1: Instalación Efímera In Situ – Parque Nacional - Un incentivo de ciento diez millones de pesos (COP 110.000.000).

Categoría 2: Instalación Efímera In Situ – Parque de los Periodistas - Un incentivo de ciento diez millones de pesos (COP 110.000.000).

Categoría 3: Instalación Efímera In Situ – Legado Rogelio Salmona - Un incentivo de ciento diez millones de pesos (COP 110.000.000).

⁠BOG27 Curadurías independientes: Las iniciativas deberán proponer exposiciones inéditas integradas por artistas contemporáneos cuyas obras desarrollen una propuesta coherente con el eje curatorial. Las obras y exposiciones deberán permanecer abiertas al público durante la totalidad del periodo de realización de la Bienal. Se divide en tres categorías y cierra el 5 de octubre de 2026:

Categoría 1: Curaduría Lugar Específico – Alianza Francesa sede Centro - Un (1) incentivo de setenta y cinco millones de pesos (COP 75.000.000).

Categoría 2: Curaduría Lugar Específico – Centro Colombo Americano - Un (1) incentivo de setenta y cinco millones de pesos (COP 75.000.000).

Categoría 3: Curadurías para Espacios Independientes - Dos (2) incentivos de cien millones de pesos (COP 100.000.000).

Para más información sobre cada una de las convocatorias puede visitar la página oficial del evento haciendo clic en este enlace. Con estos anuncios, la BOG27 está un paso más cerca de volver a llenar la ciudad de obras de arte.

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