Brasil invitado de honor en el FICCI 2026: figuras, estrenos y eventos destacados

En esta nueva edición del FICCI, se estrenarán 180 películas, con 55 estrenos nacionales, 42 estrenos latinoamericanos, 4 estrenos internacionales y 26 estrenos mundiales. Foto: El Espectador

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El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI 2026) tendrá como país invitado de honor a Brasil. La nueva edición del evento se realizará del 14 al 19 de abril y contará con un lugar de encuentro diseñado para compartir no solo el cine brasileño, sino también la música, la gastronomía y la identidad cultural del país sudamericano.

Este espacio llamado “Casa Brasil”, gestionado por el Instituto de Cultura Brasil-Colombia (IBRACO), será inaugurado el 14 de abril, a las 3:00 p. m. y estará ubicado en el Palacio de la Proclamación, en el centro histórico de Cartagena. Además, el país será incluido en la programación del festival con una franja especial llamada “Muestra Casa Brasil”, donde se proyectarán obras como “A Fabulosa Maquina do Tempo” de Elisa Capai; “Pequeñas criaturas” de Anne Pinheiro Guimaraes; “Isabel” de Gabe Klinger; entre otras.

“La presencia de Brasil en esta edición del FICCI da cuenta de la vitalidad de su industria audiovisual y de su capacidad de diálogo con el mundo. Una participación amplia, diversa, que no solo se expresa en la pantalla, sino también en espacios de encuentro, de industria y de intercambio cultural (...) Brasil se hace presente no como un invitado distante, sino como un país hermano, que dialoga, que comparte y que construye junto a Colombia un espacio común desde la cultura”, dijo Beatriz Miranda Côrtes, directora del IBRACO.

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Por otra parte, Hernán Guillermo Piñeres, presidente de la junta directiva del FICCI, destacó que existía una relación estrecha y de muchos años con el país sudamericano, por lo que celebraba que Brasil sea el país invitado de honor para este año y resaltó que Colombia y Brasil compartían un “alma conjunta” y que esperaba que esta alianza con “Casa Brasil” este fuera el primer paso para una vinculación fructífera a futuro entre ambos países.

La delegación brasileña también contará con destacados invitados, entre ellos el cineasta David Schurmann, director de “Mi amigo el pingüino”. Miranda Côrtes destacó al productor y guionista por su trabajo relevante a nivel internacional, pero también por el legado que ha dejado su familia a través de la fundación “Voices of the oceans”, dedicada a la concientización y preservación ambiental, un mensaje que quieren transmitir desde Casa Brasil.

También estará el director y guionista Sergio Machado, reconocido por la serie “Ciudad de Dios: La Lucha No Para” de HBO Max; Adriana Silva, CEO de Floresta y miembro del jurado de los Premios India Catalina; y Leticia Friedrich, ejecutiva de Vitrine Filmes y encargada de desarrollar durante un jornada los casos de producciones destacadas brasileñas como “El sendero azul” y la nominada al Óscar a Mejor Película, “El Agente Secreto”.

Otros invitados del sector cultural brasileño serán Ilda Santiago, directora del Festival de Rio; Joelama Gonzaga, de la Secretaría del Audiovisual del Ministerio de Cultura de Brasil; Leonardo Edde, presidente de RioFilme; Zeca Brito, director de Noronha2B, Zienhe Castro, directora de Amazonia FiDoc y más.

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Sobre el FICCI 2026

En 65 años de historia, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias se ha consolidado como un evento reconocido a nivel nacional e internacional. Fundado en 1959 por el empresario colombiano Víctor Nieto, actualmente es el festival de cine más antiguo de América Latina. A lo largo de sus ediciones, se han proyectado más de 5.000 películas y ha contado con la participación de emblemáticas figuras del gremio, como Robert de Niro, Tilda Swinton y Gael García Bernal.

En esta nueva edición, se estrenarán 180 películas, con 55 estrenos nacionales, 42 estrenos latinoamericanos, 4 estrenos internacionales y 26 estrenos mundiales, en 250 proyecciones. Además, se contará con la participación de 57 países.

La agenda también estará marcada por tres homenajes principales. El primero estará dedicado a Ben Rivers, cineasta británico reconocido por su enfoque experimental. También se le rendirá tributo a Salvo Basile, actor y productor de cine italiano que falleció el año pasado y que fue presidente de la junta directiva del evento. Por último, la actriz colombiana Consuelo Luzardo será galardonada con el Premio Víctor Nieto a toda una vida, por su trayectoria de más de 60 años en el mundo de las películas y series colombianas.

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