“Mr. Nobody contra Putin”, ganadora del Óscar al mejor documental, fue censurada en Rusia

"Mr. Nobody against Putin" cuenta la historia de un hombre que se resiste al adoctrinamiento del régimen ruso desde su trabajo como profesor de primaria. Foto: Made in Copenhagen

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tribunal Central de Cheliábinsk prohibió este jueves 26 de marzo la difusión en territorio ruso del documental “Mr. Nobody contra Putin”, que ganó a mediados de este mes el Óscar al mejor documental, por oponerse a la guerra en Ucrania y promover a un batallón de rusos que combaten contra Rusia en el bando ucraniano.

Según informó el portal independiente Mediazona, la Fiscalía denunció que la película expresa “una actitud negativa contra la operación militar rusa en Ucrania y el Gobierno actual”.

Además, acusó al director del documental, Pável Talankin, de mostrar la bandera blanca-azul-blanca, símbolo de la Legión Libertad de Rusia, batallón de rusos opuestos al Kremlin que combaten junto al Ejército ucraniano contra las fuerzas rusas.

(Le puede interesar: Esta es la estatua de John Lennon, propiedad de Carlos Lehder, que causó polémica en Quindío)

Por ello, la Fiscalía estimó que el documental era “una propaganda de extremismo y terrorismo” y criticó que se mostraran imágenes de menores de edad sin la debida autorización de sus padres.

¿De qué trata “Mr. Nobody against Putin”?

La película se basa en los vídeos grabados durante dos años por Pável Talankin, profesor de una escuela en el pueblo de Karabash, región rusa de los Urales de Cheliábinsk, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, que abandonó el país y se llevó consigo las imágenes.

Talankin, bajo la dirección del documentalista estadounidense David Borenstein, grabó el día a día en la escuela rusa: asambleas escolares, reuniones, clases, etc. En ella, se documenta cómo el régimen de Putin adelanta una campaña de adoctrinamiento que empieza desde muy temprano en la infancia.

Armado únicamente con su cámara y el poder que le da estar también al frente de un salón de clase, Talankin empieza a cuestionar algunas de las movidas del régimen ruso, sobre todo aquellas concernientes a la invasión a Ucrania. Todo esto a través de una mirada que no está en el frente de guerra, sino en el día a día de un pequeño pueblo en el occidente de Rusia.

(Lea también: El siempre presente debate sobre la separación de obra y autor)

La película se estrenó el 25 de enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el premio especial del jurado, y mereció el Oscar al mejor documental a mediados de marzo.

Mientras tanto, medios y blogueros patriotas rusos han acusado a Talankin de traición.