FIAV 2026: programación completa para este viernes 27 de marzo

El Festival Internacional de Artes Vivas traerá más de 100 espectáculos nacionales e internacionales a Bogotá. Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte / Alcaldía Mayor de Bogotá

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El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV 2026) llega finalmente a la capital. Del 27 de marzo al 5 de abril, la ciudad se llenará de teatro, circo, danza, títeres y tantos otros espectáculos más que los asistentes podrán disfrutar en más de 25 salas cerradas y más de 10 espacios abiertos de Bogotá.

Durante estos días, habrá un alto volumen de eventos a los que podrá asistir, tanto pagos como gratuitos. A continuación, presentamos algunos de los eventos más destacados de la jornada de este viernes 27 de marzo. Y encuentre al final una guía con todo lo que necesita saber para planear su visita al FIAV 2026.

‘The Flow’ - Lai Ye

En este espectáculo, el artista de Hong Kong Lai Ye ofrece una vibrante muestra de circo y de flow, una disciplina escénica que mezcla de manera poética malabarismo, manipulación de objetos y de fuego y acrobacias, entre otras técnicas. Ye, que combina habilidades circenses como malabarismo de contacto, rueda cyr y bastón de dragón, se formó en numerosos festivales internacionales de flow en República Checa, Alemania, Israel, Australia, Nepal y Camboya.

Hora: 11:00 a.m. y 3:00 p. m.

Lugar: Plazoleta Portal Suba

‘Animeros’ - Corporación Cultural Atabaques

‘Animeros’ son dos mundos, el de los vivos, los que hacen de la materialidad su espacio, y el de los muertos, los que nos han abandonado y siguen un viaje que para todos es desconocido. Entre estos dos, el limbo, la nada, las ánimas que deambulan en la incesante búsqueda de la paz.

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Plazoleta Centro Nacional de las Artes. Calle 11 # 5-60.

‘Boxeo en la calle’ - Fraser Hooper

¡Pasen y vean! ¡Prepárense para un espectáculo desternillante con el galardonado humorista Fraser Hooper! Conocido por su hilarante mezcla de comedia física, mímica y bailes extravagantes, Fraser despliega su talento cómico en un espectáculo repleto de acrobacias disparatadas y rutinas alocadas.

Horas: 11:00 a.m. y 3:00 p. m.

Lugar: Parque de La Independencia. Calle 24 # 6A-1.

‘Historia de un disfraz’ - Teatro R101

Henry Bautista dedica su vida a un solo propósito: vestir el traje de Superman y llevar su legado hasta los confines del universo. Desde muy pequeño descubre su vocación y, en contra de la voluntad de su papá y apoyado siempre por mamá, decide emprender una cruzada en solitario para cumplir el destino que los dioses de Krypton le han encomendado.

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Teatro R101, Cl. 70a #11-29

‘La sombra y la Luna’ - Fundación Estudio Calarcá - TECAL

En este proyecto nos planteamos la necesidad de crear un trabajo teatral que hable de las leyendas y mitos que circulan por la ciudad y específicamente en el antiguo centro histórico de la Candelaria. Estos relatos contienen los valores religiosos, sociales, clasistas y coloniales en los que fueron creados, queremos en esta oportunidad hablar de la manera en que se delega en la mujer la culpa y la causa de los males que allí suceden.

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Teatro Taller de Colombia, Cl. 10 #055, Bogotá, Colombia

‘El paseo de los esquizofrénicos’ – Teatro Occidente

‘El paseo de los esquizofrénicos’ es una indagación escénica sobre la justicia a partir de la compleja vida interior de Jacobo Lenz, un poeta frustrado del siglo XIX cuya existencia fue retomada por Georg Büchner en el relato ‘Lenz’. El relato sirvió como punto de partida para construir una obra que indaga sobre la impotencia y la frustración de un personaje cuyas frustraciones lo llevan a asesinar a su hermano y a su novia.

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Teatro Quimera, Cl. 70a #19 - 40 D.C, Barrios Unidos

‘Falstaff’ - Asociación Lope de Vega

Basada en ‘Enrique IV’ –el drama histórico de William Shakespeare–, esta obra cuenta la relación de tres amigos unidos por sus desbordadas ansias de vida y un inocente espíritu transgresor, pero irremediablemente separados por las diferencias de clase, los imperativos del poder y su incompatibilidad de intereses.

Lugar: Teatro Casa Teatrova, Cl. 24 #4 A 16

Hora: 7:00 p. m.

‘Tom Tom the Piper’s Son’ - La SMH studios - Santiago Merchant

Escrita y dirigida por Santiago Merchant, la obra ‘Tom Tom the Piper’s Son’ relata el viaje de Tomás y su amiga Betty, dos niños que emprenden la búsqueda de la sirena de un lago con la ilusión de hallar un mundo maravilloso. Sin embargo, lo que inicia como una historia de fantasía se transforma en un relato que confronta al espectador con realidades marcadas por la violencia y el despojo..

Lugar: Teatro El Parque, Cra. 5 # 36-05, Bogotá, Colombia

Hora: 6:00 p. m.

‘La bacanal’ - Tropa Teatro

Esta farsa de desnudamiento político, dirigida por Alonso Mejía Román, se desarrolla en el día del asesinato del Presidente de la República, cuando los honorables conspiradores se dan cita para celebrar con una peculiar cena. Lograron llevar a cabo un plan perfecto, dejando el camino libre para gobernar a su amaño y antojo

Lugar: Auditorio Sonia Fajardo Forero, Cra. 9 Bis #62 - 43

Hora: 6:00 p. m.

‘Viacrucis’ - Pacific Dance

Esta obra de danza-teatro enfatiza el uso constante de técnicas de danzas urbanas, tradicionales y contemporáneas. ‘Viacrucis’ es una apuesta artística de la compañía Pacific Dance que busca generar diálogos en torno a las estaciones recorridas por Jesús camino a la cruz, desde una mirada contemporánea.

Lugar: Centro Nacional de las Artes - Sala Fanny Mikey. Cl. 11 #5 - 60

Hora: 7:00 p. m.

‘Baco polaco’ - Teatro San Martín - Mauricio Kartun

En su más reciente producción, Kartún se fue muy atrás en el tiempo, hasta las tragedias griegas, para recuperar ‘Las bacantes’, que Eurípides escribió en el año 405 a.C. y es uno de los últimos títulos que se conoce de esa gran tradición teatral.

Lugar: Teatro Colsubsidio, Av. El Dorado #25-40

Hora: 8:00 p. m.

‘Las cuatro estaciones: anatomía de un vínculo’

Un viaje sonoro y coreográfico a través de la elegancia de Antonio Vivaldi, la intensidad apasionada de Astor Piazzolla y la relectura contemporánea y profunda de Max Richter, compositor nominado al Óscar 2026 a Mejor banda sonora original por Hamnet.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Cl. 170 #67-51

Hora: 8:00 p. m.

Para consultar los demás eventos que habrá el día de hoy, puede visitar la página oficial del evento www.fiavbogotá.com.

Además, no olvide consultar nuestra Guía completa para visitar el FIAV, en donde podrá resolver sus dudas sobre el evento y planear todo lo que quiera ver durante estos diez días.

Y no se pierda el cubrimiento completo de esta y otras noticias del mundo del arte en El Magazín Cultural de EL ESPECTADOR.