El Magazín Cultural

Pamela Andreson y Elle Fanning protagonizarán en el filme “Rosebush pruning”: vea el tráiler

La película de Karim Aïnous presentó su primer tráiler y se anunció que competirá por el Oso de Oro en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, donde tendrá su estreno oficial.

Redacción Cultura
06 de febrero de 2026 - 02:39 a. m.
Imagen promocional de la película "Rosebush pruning".
Imagen promocional de la película "Rosebush pruning".
Foto: Cortesía MUBI
La nueva película del director Karim Aïnous, “Rosebush pruning”, competirá por el Oso de Oro en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. La película que será protagonizada por Callum Turner, Elle Fanning y Pamela Anderson presentó hoy su primer tráiler oficial.

“En una lujosa ciudad bajo el sol catalán, los hermanos estadounidenses Jack, Ed, Anna y Robert se regodean en el aislamiento y la fortuna heredada, rehuyendo las exigencias de su padre ciego y buscando el amor y la validación unos en otros y en entre sus últimas prendas de diseñador. Cuando Jack, el hermano mayor y pilar de la familia, anuncia que se va a mudar con su novia, Martha, los lazos sanguíneos se rompen y Ed comienza a descubrir la verdad que rodea la muerte de su madre. Las mentiras generacionales comienzan a desvelarse y el tejido de esta familia se desintegra lentamente”, se lee en la sinopsis.

El filme ambientado en una villa catalana contará con la actuación de Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya, Tracy Letts, Elle Fanning y Pamela Anderson, y abordará las dinámicas internas de una familia patriarcal tradicional desde el lente de la sátira.

La película está basada en la película de drama “Las manos en los bolsillos” (Fists in the pocket) de Marco Bellocchio, estrenada en 1965. Kavac Fil adquirió los derechos de adaptación y el guion fue escrito por Efthimis Filippou (conocido por (Kinds of Kindness,The Killing of a Sacred Deer,The Lobster), colaborador frecuente del director Yorgos Lanthimos.

“Rosebush pruning” fue rodada en España entre el 26 de septiembre y el 9 de noviembre. Se espera que haga su debut en el festival el próximo 14 de febrero, según Screen Rant. Sin embargo, no se han confirmado fechas para un estreno en salas de cine.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

