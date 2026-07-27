Capturan en Chile al último militar prófugo condenado por el asesinato de Víctor Jara

Fotografía de guitarras decoradas e imágenes durante un acto en honor a Víctor Jara, en 2023 en Santiago (Chile). Foto: EFE - Javier Martín Rodríguez

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La policía encarceló al exmilitar prófugo Nelson Haase, condenado por el asesinato y secuestro del cantautor Víctor Jara hace más de medio siglo durante la dictadura militar en Chile, informó el domingo el Poder Judicial.

Autor de temas como “El derecho de vivir en paz”, Víctor Jara es considerado un símbolo de la llamada Nueva Canción Chilena, un movimiento musical y social que nació en los años 60.

El músico fue torturado y asesinado con 44 balazos el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el entonces presidente Salvador Allende. Tenía 40 años.

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“Se le aplicaron torturas físicas, siendo los golpes más severos aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos”, según la investigación judicial.

Militante del Partido Comunista, el artista y activista fue trasladado y torturado en el entonces Estadio Chile —hoy rebautizado como Estadio Víctor Jara—, donde encerraron a más de 5.000 prisioneros, y su cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre cerca del Cementerio Metropolitano, en la periferia capitalina.

Jara fue hallado y reconocido por vecinos de la zona, que entregaron el cuerpo a su viuda, Joan Jara, quien de forma clandestina logró que fuera enterrado.

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En diciembre de 2009, la Justicia chilena ordenó la exhumación de sus restos que, 36 años después de su muerte, fueron enterrados en un homenaje oficial y masivo en el que participó la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

El 28 de agosto de 2023, semanas antes de que se conmemoraran los 50 años del golpe y el asesinato de Jara, siete militares en retiro fueron condenados por este caso a penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Haase Mazzei fue condenado a un total de veinticinco años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y también por el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, informó el Poder Judicial. Sin embargo, huyó cuando se dio a conocer la condena. Era el único militar que seguía libre.

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“Se dio orden de ingreso (a la cárcel) al militar en retiro Nelson Haase Mazzei”, dijo el Poder Judicial en un comunicado.

Según la prensa local, el exmilitar fue encontrado en la región de Los Lagos, 950 kilómetros al sur de la capital.

No fue el único que evitó la cárcel tras la sentencia. El general Hernán Chacón, de 85 años, se suicidó cuando la policía fue a detenerlo y llevarlo a cumplir condena. El autor del disparo final que acabó con la vida de Jara, Pedro Barrientos, fue deportado en 2023 desde Estados Unidos, donde estuvo años oculto.

El asesinato de Jara fue uno de los más alevosos cometidos por la dictadura (1973-1990). El régimen de Pinochet duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.

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