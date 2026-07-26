El Festival Gabo comienza el camino hacia el centenario de Gabriel García Márquez

Uno de los temas que protagonizó el Festival Gabo 2026 fue la influencia de Cien años de soledad en la televisión y el periodismo. Foto: Festival

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La decimocuarta edición del Festival Gabo terminó este domingo con el anuncio del inicio de las celebraciones por el centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez.

La Fundación Gabo confirmó que la edición de noviembre de 2027 estará dedicada a esa conmemoración, bajo el nombre de Festival Gabo 100, una programación que buscará ampliar la reflexión sobre un legado que, según la organización, sigue dialogando con la literatura, el periodismo, el cine, la educación, la imaginación latinoamericana y la defensa de la democracia.

Al presentar esta nueva etapa, el director general y cofundador de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, aseguró que el centenario será una oportunidad para pensar la vigencia del autor colombiano más allá del homenaje conmemorativo.

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“El mayor homenaje que podemos hacerle a García Márquez nunca será mirar hacia atrás. Será preguntarnos qué hacemos hoy con las preguntas que él nos dejó. Los legados no viven en las estatuas, ni en las fechas, ni siquiera en los aniversarios. Viven cuando siguen ayudándonos a entender el presente e imaginar el futuro”, afirmó.

El anuncio coincidió con el cierre de una edición que, durante tres días, reunió en Bogotá a periodistas, escritores, artistas, investigadores, activistas, docentes, estudiantes y ciudadanos para discutir algunos de los principales desafíos contemporáneos.

De acuerdo con la Fundación Gabo, el Festival convocó cerca de 15.000 asistentes, 311 invitados y más de 160 actividades públicas, además de una veintena de encuentros de acceso especial impulsados por organizaciones aliadas. La programación se desarrolló en el Gimnasio Moderno, el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), 16 bibliotecas de BibloRed, salas de Cine Colombia y otros espacios de la ciudad.

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Las conversaciones giraron alrededor de temas como la inteligencia artificial y el periodismo, la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios, la salud mental de quienes informan, la memoria, la paz, los pueblos indígenas, las nuevas narrativas, la literatura y los desafíos democráticos que enfrenta Iberoamérica.

La programación también incluyó actividades dedicadas al cine, la fotografía, el pódcast y otras expresiones culturales, además de talleres, clases magistrales, clubes de lectura, donaciones de libros y espacios para niños y jóvenes inspirados en la obra de Gabriel García Márquez, entre ellos El Cuarto de Melquíades.

Durante el balance del encuentro, Abello Banfi destacó que el Festival volvió a demostrar la capacidad de las historias para convocar a públicos diversos.

“Volvimos a comprobar que el periodismo, la cultura y las historias siguen convocando a miles de personas que creen que entender el mundo sigue siendo una tarea colectiva. Nos llevamos algo mucho más importante que unas cifras. Durante estos días vimos periodistas, escritores, artistas, estudiantes, mediadores de lectura y ciudadanos llenando auditorios y haciendo preguntas”.

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El director de la Fundación también resaltó que el encuentro permitió reunir a distintas generaciones alrededor de una misma convicción: que las historias siguen siendo una forma de comprender la realidad y de ejercer el pensamiento crítico.

Además de la programación oficial, el Festival integró actividades desarrolladas por 107 organizaciones aliadas, entre ellas el PUMA Fest de Mongabay, la agenda del International Press Institute (IPI), encuentros realizados junto con Casa Kitambo y espacios promovidos por el Centro Investigativo y de Memoria No Es Hora de Callar, que ampliaron la conversación sobre medioambiente, libertad de prensa, racismo, género, memoria y derechos humanos.

La edición de 2026 también estuvo atravesada por la figura de Gabriel García Márquez. Una de las conversaciones centrales reunió al expresidente Juan Manuel Santos y a la periodista Carmen Aristegui para reflexionar sobre los diez años del Acuerdo de Paz y recordar el papel que desempeñó el Nobel colombiano como promotor de distintos procesos de diálogo. A ello se sumaron los diálogos del Premio Gabo, los homenajes a los periodistas Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera y las actividades literarias desarrolladas durante el Festival.