Carnaval de Negros y Blancos: historia y significado detrás de esta celebración andina

El Carnaval de Negros y Blancos se ha constituido como uno de los carnavales latinoamericanos más reconocidos a nivel global. Este encuentro reúne anualmente a miles de visitantes en un despliegue de carrozas, danza, música y gastronomía, que son una muestra de la diversidad cultural que alberga la ciudad de Pasto.

La celebración andina ha pasado a formar parte esencial de las tradiciones colombianas y su alcance simbólico se ha extendido hasta el punto de ser declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2009. Por este motivo, vale la pena preguntarse, ¿de dónde surge esta festividad?

Ciertos atisbos de este evento empezaron a surgir desde la época prehispánica. De acuerdo con Señal Memoria, los pastos y quillacingas, pueblo nativos de la zona, ya realizaban fiestas que tenían como eje central el uso de máscaras y danzas tradicionales. Sin embargo, la experiencia del carnaval, como la conocemos, se dio con la llegada de los españoles.

Durante la época colonial, las protestas de la comunidad negra por la esclavización y explotación sufridas iban en aumento, por lo que la corona española decidió otorgarles un día de descanso, en vísperas de la celebración de reyes. Este día fue adquiriendo un ambiente de festejo, lleno de algarabía y resistencia.

En medio de este encuentro y, como una forma de contrarrestar el sistema de castas y defender la igualdad racial, nació la costumbre de pintarle la cara de negro a todas las personas que se encontraran ahí, sin importar su etnia o color de piel. De esta manera, el denominado “juego de la pintica” o “juego de negritos” se convirtió en una parte fundamental de esta fiesta celebrada cada 5 de enero.

Posteriormente, entre 1880 y 1890, la tradición empezó a extenderse de Popayán a otras partes de Nariño, incluido Pasto. Sin embargo, el 6 de enero de 1912, un grupo de sastres empezó a echar una serie de polvos blancos a aquellas personas que estaban terminando el festejo del día anterior, mientras que el resto del pueblo gritaba: “¡Viva el blanquito! ¡Viva el negrito!”. Así nació el denominado “juego de blancos”, otro momento determinante en la configuración de esta celebración.

Teniendo en cuenta estos precedentes, en 1927, los estudiantes nariñenses se tomaron las calles de Pasto y juntaron estas costumbres de “negros y blancos” con comparsas, desfiles, máscaras y la coronación de la primera reina del carnaval: Rosa Elvira Navarrete.

A esto se le sumaron otros eventos importantes, como la construcción de las imponentes carrozas; la muestra de años viejos; el festival del cuy y el de autos clásicos; el desfile de la Familia Castañeda, que, de acuerdo con Señal Colombia, es una representación de la invitación que se le realizó a un grupo de foráneos a participar en el festival, entre otros. Todos estos elementos terminaron por consolidar la tradición del carnaval como la conocemos hoy en día.

El carnaval ha seguido evolucionando y cada año propone una apuesta nueva. Como mencionó Julio Andrés Jaramillo, director del Carnaval de Negros y Blancos: “Las carrozas, las obras, las temáticas: todo cambia. Y por eso hay tantas personas que llegan y nos preguntan qué vamos a hacer ese año o con qué los vamos a sorprender. Entonces, ¿a qué viene la gente? Viene a sorprenderse con la capacidad creativa de los artistas”.

Este 2026, la celebración ha reunido a exponentes como Andy Rivera, La Suprema Corte, Rikareña, Luis Alberto Posada, Roberto Blades, Miguel Tapia de los Prisioneros, entre otros. El cierre del festival tendrá lugar el 6 de enero, con el desfile magno, donde las carrozas y las comparsas recorrerán, con color, alegría e historia, cada rincón de la ciudad nariñense.