CBS News Radio se acaba: continúa el despido de periodistas en Estados Unidos

En octubre de 2025, CBS tuvo otra ronda de despidos de la que salieron alrededor de 100 trabajadores de sus diferentes filiales. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Este viernes 20 de marzo se dio a conocer la decisión de CBS News, una de las cadenas informativas más grandes de los Estados Unidos, de cerrar su filial de radio, donde comenzó su historia casi un siglo atrás.

“Si bien fue una decisión necesaria, no fue una fácil”, se lee en el memorando que la compañía envió a sus empleados en la mañana de este viernes en el que anunciaban los recortes y que fue puesto en conocimiento de Los Angeles Times. “Un cambio en las estrategias de programación en estaciones de radio, sumado a una realidad económica desafiante, ha hecho imposible continuar con el servicio”, se explica en el comunicado.

La cadena dejará se prestar su servicio informativo a sus más de 700 emisoras afiliadas a partir del próximo 22 de mayo.

Además, en un email firmado por Tom Cibrowski, presidente de CBS News, y la Bari Weiss, jefa de redacción, se informó que durante el día se comunicarían con los afectados por los recortes que vienen con esta decisión. Se espera que salgan alrededor de 60 empleados, un 6 % de los más o menos 1.000 empleados con los que cuenta todo CBS News.

“Para nadie es un secreto que el negocio de las noticias está cambiando rápidamente y que debemos cambiar con él”, escribieron los ejecutivos en esta comunicación. “Las audiencias están desarrollándose en nuevos lugares y seguiremos adelante con planes ambiciosos de crecer e invertir para que podamos estar allí para ellas”, continuaron.

Según informaron varios medios estadounidenses, esto hace parte de una estrategia de CBS News adelanta desde principios de año para poner más atención a servicios de streaming y plataformas digitales, por encima de sus canales tradicionales de radio y televisión.

El panorama de los medios en Estados Unidos

Esta nueva ronda de despidos ocurre en medio de dos coyunturas importantes. La primera tuvo que ver con que en octubre de 2025 también salieron de CBS alrededor de 100 empleados después de que Paramount, la compañía madre de esta cadena informativa, fuera adquirida por Skydance Media.

La segunda tiene que ver con los rumores de una posible fusión entre CBS News y CNN, otro de los grandes medios de EE. UU., una vez se ponga en firme la adquisición de Warner Bros. Discovery (actual dueña de CNN) por la que Paramount pagaría alrededor de USD 111.000 millones.

También vale la pena recordar que hace poco más de un mes salió un tercio de los empleados del Washington Post, que si bien no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora en CBS News, sí habla sobre el panorama complicado que parecen estar atravesando varios de los grandes medios informativos de los Estados Unidos.

(Despidos masivos en The Washington Post: un tercio de sus empleados salieron del medio)