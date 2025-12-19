Celebre la Navidad con estos planes culturales en Bogotá este fin de semana

El espectáculo “Un ritmo, muchas voces” engalanará el Parque Tunal con lo mejor del show de luces y puesta en escena teatral. Foto: Secretaría de Cultura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estos son algunos de los planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana antes de las celebraciones navideñas.

‘Una noche de novena con los Ama-Sónicos’

Fecha y hora: sábado 20 de diciembre a las 4:00 p. m. y domingo 21 de diciembre a las 11:00 a. m.

Lugar: Teatro El Parque.

Entrada: $22.200

Detalles del evento: Los “Ama-Sónicos” son un grupo musical colombiano enfocado en las infancias. Con estas dos presentaciones, el conjunto busca crear una experiencia sonora familiar, en la que la música rompe con los moldes de la novena tradicional y la resignifica a partir del juego y la narración infantil.

El regalo de la risa

Fecha y hora: sábado 20 de diciembre y domingo 21 de diciembre, a las 10:00 a. m. y 3:00 p. m.

Lugar: Teatro El Parque.

Entrada: libre.

Detalles del evento: La banda papayazzera del colectivo de artistas, La Pepa del Mamoncillo, traerá los ritmos del ska, el rock, el pasillo, el porro y la cumbia en un show que combina el clown con los villancicos clásicos de estas festividades. Este recorrido irá por todo el Parque Nacional hasta llegar al Teatro El Parque.

La Orquesta Aragón en vivo

Fecha y hora: sábado 20 de diciembre, a las 11:30 p. m.

Lugar: Galería Café Libro.

Entrada: $120.000

Detalles del evento: La emblemática orquesta cubana celebrará sus 86 años con una presentación que reunirá varios de sus clásicos. Esta noche también conmemorará el aniversario de Galería Café Libro, un espacio que, desde hace más de cuatro décadas, ha llevado la salsa y la música del Caribe al corazón de la vida nocturna capitalina.

Un ritmo, muchas voces

Fecha y hora: hasta el 23 de diciembre, a las 7:00 p. m.

Lugar: Parque Metropolitano El Tunal – Zona Verde del CEFE.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Detalles del evento: Este espectáculo navideño de gran formato reunirá a más de 60 artistas de distintas áreas, como el teatro, danza, música, circo, magia, acrobacia y artes visuales. El show integrará efectos visuales, música y maniobras, para contar la historia de Marcelo, un niño que estará solo en Navidad, pero sus primos Candelaria y Rolo llegan al rescate para hacerle pasar unas festividades inolvidables.

Piero en Bogotá: Sinfonía Inconclusa en la Navidad

Fecha y hora: sábado 20 de diciembre, a las 3:00 p. m. y 7:00 p. m.; y domingo 21 de diciembre, a las 11:00 a. m.

Lugar: Teatro Astor Plaza

Entrada: boletas desde $125.000 más servicio, disponibles en tuboleta.com

Detalles del evento: El reconocido cantautor Piero regresa a Bogotá con “Sinfonía Inconclusa”, una obra que ha marcado la experiencia musical de diversas generaciones en Latinoamérica. El artista se presentará en dos conciertos que recuperan el legado atemporal de esta pieza y lo transforman en una nueva versión, con arreglos y ritmos navideños, ideales para disfrutar en familia durante estas fiestas.

¡El festival Navideño llegó a Suba!

Fecha y hora: hasta el 23 de diciembre, en distintos horarios. Consulte toda la agenda aquí.

Lugar: Plaza Fundacional de Suba y Parque Niza IX.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Detalles del evento: Suba se convertirá en el punto de encuentro para que los capitalinos puedan disfrutar de una amplia gama de conciertos de todos los géneros musicales. La programación varía según el día y se presentarán artistas como Los Hermanos Aicardi y Los Rolling Ruanas, en la Plaza Fundacional de Suba, mientras que agrupaciones como la Orquesta la 33 y Cimarrón estarán en el Parque Niza IX.

24º Aniversario de la Biblioteca Pública Virgilio Barco

Fecha y hora: sábado 20 de diciembre, de 8.30 a. m. a 3:45 p. m.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Detalles del evento: La Biblioteca Virgilio Barco está de cumpleaños y lo celebrará con una variada programación de actividades, entre las que se encuentran: “Dino aventuras en la Barco”, una fábula musicalizada dirigida a los más pequeños del hogar; el concierto “Extemporé”, de música barroca; una obra de teatro organizada por los DC Fans de Colombia; y la inauguración de la exposición “La Barco en Movimiento: Fotografía y Memoria”, entre otros eventos.