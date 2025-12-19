El artista colombiano que inspiró la iluminación del rascacielos más alto de Londres

La construcción para el edificio The Shard comenzó en 2009. Foto: Tomada de redes sociales - @TheShardLondon en Instagram

La historia de Gustavo Zuluaga Villegas se ha dado a conocer en el mundo entero. El artista colombiano ha inspirado con su obra el diseño de la iluminación navideña de The Shard, también conocido como Shard of Glass, un rascacielos ubicado en Londres, Inglaterra.

Zuluaga es de Tuluá y migró en el año 2000 a Europa, donde vivió en España por unos años, hasta que en 2021 se radicó en Londres, donde actualmente desempeña como trabajador en el departamento de limpieza del rascacielos.

El colombiano proviene de una familia de pintores, por lo que desde temprana edad empezó a desarrollarse en el quehacer artístico, aunque lo dejó a un lado cuando migró. “Llevaba más de 20 años sin agarrar un pincel, hasta que en la pandemia, gracias a mi hija, volví a pintar”, dijo Zuluaga en una entrevista para la BBC.

“Llegué a Londres desde Colombia en 1996 para comenzar una nueva etapa en mi vida. The Shard ha formado parte de ese viaje durante los últimos ocho años, y significa mucho para mí ver mi obra de arte reflejada en un edificio que conozco tan bien. Durante la pandemia, la creatividad de mi hija me inspiró a retomar la pintura, algo que siempre me ha apasionado. Ver ahora esas pinturas transformadas en luz para que todos las disfruten es increíblemente especial”, afirmó el artista para The London Post.

Zuluaga ha trabajado en el equipo de mantenimiento del edificio durante ocho años y relató a La W que: “Empecé a mostrar mis obras, hablándole a la gente, trataba de exponer mis cuadros. Una persona quiso colaborarme y me contactó con el equipo de marketing. Les gustaron mucho mis obras y en 2 o 3 meses me dieron un espacio (para exponer sus pinturas)”.

El edificio The Shard, ubicado en la parte central de Londres, este año decidió realizar su espectáculo anual de luces navideñas inspirado en las obras de doce artistas. Al respecto, Michael Baker, director ejecutivo de REM, gestor de activos de The Shard, le dijo a The London Post: “Las Luces del Shard siempre son un momento destacado de nuestro año, pero esta vez queríamos hacer algo más personal: celebrar la creatividad dentro de nuestra comunidad. Gustavo ha formado parte del equipo del Shard durante muchos años, y ha sido inspirador ver cómo su talento artístico cobra vida en la exhibición de este año, junto con el de otras talentosas personas creativas que trabajan en el edificio. Su obra está llena de color, movimiento y emoción, y nos enorgullece verla brillar en el horizonte de Londres”.

