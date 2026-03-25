Colombia coopera con España para fortalecer su lucha contra el tráfico de bienes culturales

El encuentro fue presidido por Saia María Vergara, viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural (izq.); Carlos Ybarra, director del Centro de Formación de la Cooperación Española (centro), y Ángeles Albert de León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España. Foto: Santiago Marín

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Desde hace más de 25 años, el Ministerio de Cultura se ha encargado de llevar a cabo el Programa Nacional para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales. Para ello, se han designado equipos de trabajo que han diseñado estrategias que protejan el patrimonio de los colombianos del saqueo y la comercialización ilícita.

En aras de contribuir a ese mismo propósito, este miércoles 25 de marzo concluyó el “Encuentro Bilateral Colombia–España: políticas públicas en materia de protección del patrimonio cultural y lucha contra el tráfico ilícito”, que tuvo como finalidad establecer estrategias de cooperación entre estas dos naciones para avanzar en esta materia.

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Durante dos días, expertos, autoridades y entidades gubernamentales de los ambos países se reunieron en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en Cartagena, para compartir experiencias y establecer planes que apunten a proteger bienes de carácter cultural y patrimonial. Esto con el objetivo de contribuir a la preservación de la memoria y la identidad de estos países, representado en estos objetos de interés nacional.

“El tráfico ilícito de bienes culturales no solo implicó la pérdida material de objetos, sino la ruptura de los vínculos históricos y culturales que estos representaban”, señaló durante el encuentro Saia María Vergara, viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultura.

Durante el encuentro, no solo se abrieron espacios de diálogo sobre el combate del tráfico ilegal de bienes y las experiencias exitosas de recuperación del patrimonio, sino que también se discutieron temas como la identificación y documentación de bienes, los regímenes de protección, la circulación legal, la valoración y tasación de los mismos, entre otros.

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Según Ángeles Albert de León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España: “El encuentro entre Colombia y España es fundamental porque compartimos los mismos retos en la protección del patrimonio cultural. Fortalecer la formación continua, los sistemas públicos y las redes de cooperación entre profesionales es clave para garantizar que el patrimonio, como derecho de la ciudadanía, se preserve, se documente y esté al servicio de la sociedad”.

En el evento se contó con la participación de entidades como INTERPOL Colombia, la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), la DIAN, la Fiscalía General de la Nación, el Banco de la República – Museo del Oro Zenú, el Archivo General de la Nación y otras organizaciones especializadas.