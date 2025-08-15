Colombia en el Vancouver Latin American Film Festival 2025: películas y cortos seleccionados

Documentales, ficción y cortometrajes forman parte de la representación nacional en la edición 23 del evento en Vancouver. Foto: Frame de "Yo vi tres luces negras"

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 4 al 14 de septiembre se realizará en Canadá la edición número 23 del Vancouver Latin American Film Festival (VLAFF), un espacio dedicado a la promoción y exhibición del cine latinoamericano, latino-canadiense e indígena contemporáneo. Este evento busca generar un diálogo intercultural a través de producciones cinematográficas.

En esta ocasión, Colombia participa con siete obras distribuidas en distintas secciones de la programación.

En la competencia New Directors se encuentra “Soñé su nombre”, largometraje documental dirigido por Ángela Carabalí. La producción sigue el viaje de la directora y su hermana Juliana desde Medellín hasta Caloto (Cauca) en busca de respuestas sobre la desaparición forzada de su padre, un agricultor afrodescendiente. El proyecto, que tuvo estreno mundial en Hot Docs 2024 y formó parte del Bogotá Audiovisual Market (BAM), explora la memoria familiar, el territorio y la espiritualidad indígena.

En la misma sección compite “Semillas”, de Eliana Niño, una ficción que narra la historia de Shaira, una niña de los llanos orientales que sueña con participar en un festival de coleos. Tras una sequía que obliga a su abuelo a vender su caballo, Shaira inicia un recorrido en busca de una semilla especial capaz de devolver la lluvia y, con ella, a su compañero de aventuras. La película tuvo estreno mundial en el Festival de Cine Latino de Chicago 2024.

En la categoría Queer Pix: Features + Shorts participa el cortometraje “¡Salsa!, dirigido por Antonina Kerguelén Román. La trama presenta el encuentro entre Margarita, quien busca escapar de su rutina, y Liana, una turista sorda, en un bar junto al mar. La música y el baile se convierten en un puente de comunicación y conexión entre ambas.

La Competencia oficial de cortometrajes incluye tres producciones colombianas: “A dónde van los pájaros cuando llueve”, de Juan Sebastián Sisa Archila, ambientada en el Páramo de La Sarna, donde un rodaje documental conduce a reflexiones sobre la pérdida de visión y la memoria territorial; “Under land”, de Sebastián Duque R., centrada en dos vecinas enfrentadas durante décadas por un muro que refleja su animadversión; y “Yo vi tres luces negras”, de Santiago Lozano, seleccionada en Vanguardias. Esta última cuenta la historia de José de Los Santos, encargado de rituales funerarios en el Litoral Pacífico, quien recibe el anuncio de su propia muerte y emprende un viaje por la selva en busca de su lugar final de descanso. La película obtuvo el Premio Corazonada en el Festival Cinelatino de Toulouse 2024.

Tráiler de “Yo vi tres luces negras”

Por último, en la sección Clásicos se proyectará la versión restaurada de “Amor, mujeres y flores” (1989), de Marta Rodríguez y Jorge Silva. El documental retrata las condiciones laborales y de salud de las trabajadoras de la floricultura en la Sabana de Bogotá, así como la organización sindical que emergió en defensa de sus derechos. La restauración formó parte de Cannes Classics 2023.

Tráiler de “Amor, Mujeres y Flores”