Colombia logra nominaciones en los Premios Platino con “Un poeta” y “Estado de fuga”

"Un poeta" recibió seis nominaciones a los Premios Platino 2026, mientras que la miniserie "Estado de fuga" consiguió cinco. Foto: Ocúltimo & Medio de Contención Producciones/Cortesía de Netflix

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Las producciones colombianas “Un poeta” y “Estado de fuga” fueron nominadas a los Premios Platino 2026. Esta será la 13.ª edición de los galardones, que fueron creados para reconocer el cine y las series iberoamericanas. La actriz Natalia Reyes también fue considerada en la categoría de Mejor Interpretación femenina, por su actuación en “Aún es de noche en Caracas”, adaptación de “La hija de la española”, novela de la venezolana Karina Sainz Borgo, que aborda la crisis en su país.

“Un poeta”, película dirigida por Simón Mesa, recibió nominaciones en las categorías de Mejor dirección de montaje, Mejor música original, Mejor guion, Mejor dirección de fotografía y Mejor comedia de ficción. Además, Ubeimar Ríos, actor que le dio vida al protagonista, recibió la nominación a Mejor interpretación masculina de ficción.

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La historia del fracasado y alcohólico poeta, Óscar Restrepo, que se plasma en este filme, ha recibido una notable acogida en la escena internacional, ganando el Premio Especial del Jurado en Cannes y el premio a mejor película latinoamericana en San Sebastián.

Por otra parte, la miniserie “Estado de fuga: 1986” recibió nominaciones en las categorías de Mejor dirección de fotografía en miniserie, Diseño de vestuario para miniserie, Mejor dirección de sonido en miniserie, Mejor música original para miniserie y Mejor creador de miniserie. Esta producción de Netflix está basada en el caso real de “La masacre de Pozzetto”, un trágico suceso de los años ochenta en el que Campo Elías Delgado asesinó a 29 personas en Bogotá.

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Otras nominaciones

Las películas más nominadas en 11 categorías cada una fueron: “Belén”, película argentina nominada al Óscar a Mejor Película Extranjera y basada en el caso real de una joven acusada de aborto ilegal, lo que lleva a una revolución por los derechos reproductivos en el país; así como “Los Domingos”, filme español de Alauda Ruiz de Azúa.

Otras de las nominadas al Óscar, como “El agente secreto” de Brasil y “Sirât“ de España, recibieron ocho y siete nominaciones, respectivamente. En cuanto a miniseries ”El Eternauta" de Argentina, recibió el mayor número de candidaturas, 13 en total. La ceremonia de premiación será el próximo 9 de mayo en México.

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