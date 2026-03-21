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Película sobre Gaza nominada al Óscar fue prohibida en India

El país asiático vetó el estreno de “La voz de Hind Rajab”, filme basado en la historia real de una niña palestina, para no afectar sus lazos con Israel.

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Agencia AFP
21 de marzo de 2026 - 07:57 p. m.
"La voz de Hind" fue galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia en 2025.
"La voz de Hind" fue galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia en 2025.
Foto: Mime Films y Tanit Films
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La comisión india de control cinematográfico prohibió el estreno en India de la película “La voz de Hind Rajab”, que describe la muerte de una niña palestina de 5 años abatida por el ejército israelí, informó su distribuidor.

Nominado a los recientes Óscar, el largometraje de la directora franco-tunecina Kaouther Ben Hania narra la historia real de Hind Rajab, muerta por disparos israelíes mientras intentaba salir de Gaza con su familia.

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El distribuidor indio de la película, Manoj Nandwana, declaró que la Oficina Central de Certificación Cinematográfica (CBCF) alegó que se había decidido prohibir su difusión para que “las relaciones de India con Israel no se vean afectadas”.

“Después de ver [la película], para mí estaba claro que no sería autorizada en India”, añadió Nandwana. “La película se proyectó en todo el mundo, incluso en Israel, ¿por qué en India el tema es tan sensible?”, destacó.

No obstante, “La voz de Hind Rajab” sí fue proyectada en noviembre durante un festival organizado en Calcuta, subrayó el distribuidor de la empresa Jai Viratra Entertainment.

Tradicionalmente, India se esfuerza por mantener un delicado equilibrio diplomático en Oriente Medio, donde estalló una guerra a finales de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde hace años, Nueva Delhi ha reforzado sus lazos con Israel, sobre todo en materia de defensa, agricultura y tecnología. Al mismo tiempo, se mantiene como un Estado próximo a Teherán.

Por Agencia AFP

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