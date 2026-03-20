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El Espectador fue nominado al Premio Lápiz de Acero, reconocimiento al diseño colombiano

El trabajo del equipo de infografías de este medio fue seleccionado para participar en la categoría de Mejor proyecto de comunicación visual.

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Redacción Cultura
21 de marzo de 2026 - 12:24 a. m.
El Espectador fue nominado al Premio Lápiz de Acero, reconocimiento al diseño colombiano
Foto: El Espectador
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El Premio Lápiz de Acero 2026, reconocimiento destacado en el ámbito del diseño colombiano, dio a conocer que El Espectador se encuentra nominado en la categoría de Mejor proyecto de comunicación visual, por el trabajo realizado desde el equipo de infografías de este medio durante 2025.

Entre las piezas se destacan una línea de tiempo que recoge momentos clave de la vida de la cantante cubana Celia Cruz, con motivo de los cien años de su natalicio; un recuento sobre la historia y evolución del jean; y una infografía con cifras sobre cómo viven los colombianos, que abarca desde el transporte hasta el uso de internet. También se encuentra una serie de ilustraciones dedicadas a visibilizar la gastronomía colombiana en el mundo y un mapa del recorrido de la flotilla Sumud, entre otros diseños.

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El Premio Lápiz de Acero nació en 1997 como un espacio para la difusión del diseño en el territorio nacional. Este galardón ha reconocido el proceso creativo de distintas áreas, que van desde el desarrollo de productos y vestuario, hasta el ámbito digital y gráfica.

Actualmente, el premio cuenta con 23 categorías, como Espacio Público, Intervención de Patrimonio, Publicidad, Identidad Visual, entre otros. Durante sus 20 ediciones, han participado 8.926 proyectos, de los cuales 368 han recibido el galardón.

Los otros nominados en la categoría de Comunicación visual son Puntoaparte Editores, una empresa bogotana especializada en libros infográficos; Latitud, estudio de diseño gráfico de la capital; Noblanco, espacio de diseño en Medellín, que recibió la nominación junto a la artista Yuli Cadavid; Juan Esteban Duque, dueño del estudio Mottif; y el laboratorio creativo Casa Mirla de Cali.

La entrega de los reconocimientos se realizará el próximo 20 de mayo en Kinder Project.

Por Redacción Cultura

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