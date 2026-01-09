⁠“Como agua para chocolate”: fecha de estreno y nuevas imágenes de la segunda temporada

La primera parte de la serie basada en el libro ⁠“Como agua para chocolate” se estrenó en noviembre de 2024. Foto: HBO Max

La historia de Tita de la Garza, que ha conquistado a distintos públicos, regresa este 2026 con su segunda y última temporada. La miniserie basada en el reconocido libro “Como agua para chocolate” (1989), de la escritora mexicana Laura Esquivel, se ha convertido en una de las adaptaciones literarias más relevantes de este último tiempo.

HBO Max ha revelado la fecha de estreno y un adelanto con nuevas imágenes de esta producción, la cual continuará con los hechos plasmados en la primera entrega que vio la luz en noviembre de 2024 a través de esta plataforma de streaming.

“Como agua para chocolate” narra la historia de amor entre Tita de la Garza y Pedro Múzquiz durante la Revolución mexicana. Sin embargo, este romance se vuelve imposible debido a que la madre de Tita (Mamá Elena), quien le tiene un fuerte resentimiento, le prohíbe casarse, porque, según la tradición, la hija menor debe encargarse de cuidarla en su vejez. Frente a estas imposiciones, la protagonista encuentra refugio en la cocina y, a través de su don culinario, expresa todas esas emociones que se encuentran reprimidas.

La primera temporada culminó con Tita siendo encerrada en un hospital psiquiátrico por su madre, mientras que Rosaura, hermana de la protagonista y quien termina casándose con Pedro, pierde a su primogénito “Robertito”. Además, se muestra que Múzquiz, quien se ha visto involucrado con las fuerzas revolucionarias, es capturado por los militares y sobrevive milagrosamente a un fusilamiento.

En el adelanto mostrado por HBO Max, se ve a Tita en la cocina, mientras John Brown, un doctor estadounidense que está enamorado de Tita, se acerca afectuosamente y, justo cuando están a punto de darse un beso, el personaje se transforma en Pedro Múzquiz. Segundos después, la protagonista abre los ojos, ya que la escena parece haber sido un sueño y escucha la voz de mamá Elena diciéndole que no tiene vergüenza.

La segunda temporada se estrenará el 15 de febrero y contará con seis episodios, siendo lanzado uno por semana y completando así, junto con los otros seis de la primera entrega, los 12 capítulos del libro.

Tanto Azul Guaita (Tita de la Garza) como Irene Azuela (Mamá Elena), Ana Valeria Becerril (Rosaura de la Garza) y Andrés Baida (Pedro Múzquiz) volverán a interpretar sus papeles y le darán fin a la nueva versión de esta historia que ya se ha convertido en un clásico literario latinoamericano.

A pesar de la aceptación del público, Laura Esquivel ha expresado su inconformidad con el proyecto: “Fue un equipo interesante, desafortunadamente no representa mi novela, no representa para nada lo que yo pienso”, señaló la escritora durante una conferencia en marzo de 2025. Sin embargo, también mencionó que la producción cuenta con “actores maravillosos”.