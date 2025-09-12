Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Lanzamiento de este festival en el Teatro Colón en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Teatro El Parque presenta “Efímero”

Fecha: 13 de septiembre

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Teatro El Parque– Carrera 5 No. 36-05, Santa Fe, Bogotá

Boletas: Entradas desde $44.000 disponibles en Tuboleta.com.

Detalles del evento: Un veterano actor (lobo gestual del escenario), llega a ensayar su nuevo espectáculo, es noche cerrada. Al contemplar la soledad del teatro y el vacío del escenario, su espíritu se estremece.

En silencio realiza una profunda reflexión sobre su vida artística y asiste a su propia retrospectiva. Conocedor de todos los secretos de su arte, recuerda con la maestría de su cuerpo sus propias creaciones, obras que ama y le dieron gloria. Dibuja universos imposibles de escenas fantásticas, tormentas oceánicas, batallas épicas y mundos oníricos, juega con su cuerpo de demiurgo, explora, experimenta, busca inspiración mientras se pregunta en su interior.

Exposición de fotografía ‘Línea de agua (aguas bajas)’

Fecha y hora: septiembre 13

Lugar: Galería Sextante

Entrada libre

Detalles del evento: La Galería Sextante inaugurará una exhibición fotográfica del artista colombiano Diego Amaral, compuesta por nueve fotografías en gran formato en las que registró las huellas del río Orinoco sobre las enormes piedras de su cauce.

Asista a la inauguración de la exposición “El San Juan en tu lente”

Fecha y hora: 13 de septiembre - 10:00 a.m.

Lugar: Pasaje Macondo del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Fondo de Cultura Económica. Cl. 11 #5-60, Bogotá

Entrada libre

Detalles del evento: Hasta el 30 de septiembre se presentará la exposición fotográfica “El San Juan en tu lente”, la cual se compone de 60 imágenes que revelan el pasado, presente y futuro del Hospital San Juan de Dios a través de la mirada de ciudadanos, fotógrafos aficionados y profesionales. Esta muestra es el resultado de la Maratón Fotográfica #ElSanJuanEnTuLente, realizada en octubre de 2024 con motivo de los 460 años del hospital.

Vea la última presentación de la ópera “Nabucco”

Fecha: 14 de septiembre - 5:00 p.m.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Boletas: entradas desde $30.000 disponibles en TuBoleta.com

Descripción del evento: Basada en la historia bíblica del rey babilonio Nabucodonosor y el episodio de la expulsión de los judíos, esta ópera de Giuseppe Verdi logró convertirse en un relato universal. Los temas de la esperanza y la dignidad de una nación son el telón de fondo para algunas de las arias más conocidas del compositor italiano, como el coro ‘Va pensiero’. Esta versión será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, quien estará dirigida por su director titular y artístico: Yeruham Scharovsky.

Concierto de Toumani “Tom” Diakité

Fecha: 14 de septiembre

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Plazoleta CNA

Entrada libre

Detalles del evento: el músico proveniente de Mali presentará una travesía a través de los instrumentos de su país.

Concierto Así suenan Colombia y Latinoamérica

Fecha: 13 septiembre.

Hora: 4:00 p. m. – 5:00 p. m.

Lugar: Aula Audiovisual – Centro Felicidad Chapinero en la calle 82 #10-69, Bogotá.

Entrada: Libre hasta completar aforo.

Detalles del evento: este concierto ofrecerá un viaje a través de la música colombiana y latinoamericana mediante la guitarra glásica.