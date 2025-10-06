“Oro y Hoja de Coca”: la exposición colombiana que llega a Europa

La exposición “Oro y Hoja de Coca” abrió en Roma como parte de una gira europea. Foto: Prensa Cancillería

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, inauguró en Italia la exposición itinerante “Oro y Hoja de Coca: más allá del pensamiento colonial y la estigmatización contemporánea”, organizada en alianza con Artesanías de Colombia. La muestra propone un cruce entre patrimonio arqueológico, arte contemporáneo y política pública, y busca generar un debate sobre la reinterpretación de la hoja de coca y su representación cultural.

Durante la inauguración, la canciller explicó que la exposición tiene un doble propósito: cuestionar la estigmatización de la hoja de coca, separándola de los estupefacientes derivados de ella, y visibilizar la devolución de piezas ancestrales que fueron adquiridas de manera inequitativa y que ahora reposan en Colombia.

En este marco, la ministra resaltó la colaboración del Gobierno de Italia y del cuerpo de Carabinieri en la recuperación de más de 280 piezas arqueológicas de alto valor repatriadas durante la administración del presidente Gustavo Petro. La exposición también incluye la participación de artistas contemporáneos como Omar Hurtado, responsable de la réplica exacta de la Colección Quimbaya, y Tatiana Arocha, cuyo trabajo explora saberes ancestrales y contemporáneos, interesándose por la ecología de la hoja de coca.

Según la Cancillería, la exposición ofrece una oportunidad para acercar al público internacional a la diversidad cultural de Colombia y a la riqueza de su memoria ancestral. A través de piezas arqueológicas repatriadas y obras contemporáneas, la muestra establece un puente entre aquel pasado precolombino y la creación artística actual, lo que permite reflexionar sobre el valor del patrimonio y su papel en la identidad nacional.

La muestra iniciará su itinerario en Italia y recorrerá otros ocho países europeos: Austria, España, Polonia, Francia, Portugal, Países Bajos, Chequia y Finlandia, donde cerrará en diciembre. Esta gira busca ampliar el alcance internacional del patrimonio colombiano, su historia, arte y política cultural.