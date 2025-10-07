Los escritores que han ganado el Premio Nobel de Literatura en la última década

Han Kang y los laureados del Nobel 2024 durante la ceremonia en el Concert Hall de Estocolmo, Suecia. Foto: EFE - HENRIK MONTGOMERY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocos días del anuncio del Premio Nobel de Literatura 2025, repasamos los nombres que han marcado la última década del galardón. Entre ellos, la periodista bielorrusa Svetlana Alexiévich, el músico estadounidense Bob Dylan, la polaca Olga Tokarczuk y el austríaco Peter Handke, junto a voces como Annie Ernaux, Jon Fosse y la surcoreana Han Kang, la ganadora más reciente.

2015 – Svetlana Alexiévich (Bielorrusia)

La Academia le otorgó el premio “por sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo”. En títulos como Voces de Chernóbil o La guerra no tiene rostro de mujer, Alexiévich recogió algunas voces que retrataron la vida bajo el régimen soviético, las secuelas de la guerra y los desastres que marcaron el siglo XX.

2016 – Bob Dylan (Estados Unidos)

La Academia lo reconoció “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”. El galardón que recibió en 2016 generó debate, pues se trataba de un músico. También abrió una discusión sobre el Nobel como reconocimiento a otras formas de escritura.

2017 – Kazuo Ishiguro (Japón - Reino Unido)

El autor de Los restos del día y Nunca me abandones, Ishiguro fue premiado por su capacidad para revelar “el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo”. Sus historias hablan de la memoria, la culpa y la reconstrucción del pasado desde personajes que observan sus vidas con distancia. El premio confirmó el interés del Nobel por una literatura introspectiva, centrada en los dilemas éticos del individuo.

2018 – Olga Tokarczuk (Polonia)

La escritora polaca recibió el Nobel “por una imaginación narrativa que, con una pasión enciclopédica, representa el cruce de fronteras como una forma de vida”. Autora de Los errantes y Sobre los huesos de los muertos, Tokarczuk logró construir un universo literario donde la identidad y el desplazamiento son constantes. El anuncio se realizó en 2019, junto con el de Peter Handke, luego de que el premio se suspendiera un año por una crisis interna en la Academia.

2019 – Peter Handke (Austria)

El autor austríaco fue reconocido por “un trabajo influyente que, con ingenio lingüístico, ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana”. Obras como El miedo del portero al penalti y La mujer zurda lo habían consolidado como una figura clave del teatro y la narrativa contemporánea, aunque su elección provocó controversia por sus declaraciones políticas sobre los conflictos en la antigua Yugoslavia, lo que reabrió el debate sobre la relación entre obra y autor.

2020 – Louise Glück (Estados Unidos)

La poeta estadounidense fue reconocida por “su inconfundible voz poética que, con austera belleza, hace universal la existencia individual”. Glück, autora de Averno y El iris salvaje, trabaja desde la brevedad, desde la precisión, y aborda temas como la pérdida y el deseo.

2021 – Abdulrazak Gurnah (Tanzania)

Gurnah fue galardonado por su “compromiso con los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes”. Sus novelas, entre ellas Paraíso y A orillas del mar, narran la historia reciente de África oriental y las consecuencias del colonialismo británico y alemán. Su premio marcó un giro hacia la literatura poscolonial y las experiencias del exilio.

2022 – Annie Ernaux (Francia)

La autora francesa fue premiada “por el coraje y la agudeza clínica con que descubre las raíces, los alejamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal”. En libros como El acontecimiento o Los años, Ernaux logró combinar la autobiografía con el análisis social. Es importante subrayar que su escritura convierte la vida cotidiana en un espacio de observación política y de clase.

2023 – Jon Fosse (Noruega)

El Nobel de 2023 reconoció a uno de los dramaturgos más traducidos de Europa “por su innovadora obra de teatro y prosa que da voz a lo indecible”. Fosse ha desarrollado un estilo minimalista, de repeticiones y silencios, con textos como Melancolía o Septología.

2024 – Han Kang (Corea del Sur)

La escritora surcoreana fue premiada por “mostrar la violencia y la compasión inherentes a la condición humana, y por cuestionar las fronteras entre lo vivo y lo muerto”. Autora de La vegetariana y Actos humanos, Han Kang escribió sobre los efectos de la violencia política, sobre el cuerpo y la memoria. Su reconocimiento consolidó la presencia asiática en el Nobel.

El nombre del ganador del Nobel de Literatura 2025 se conocerá esta semana y sumará un nuevo hito a la historia reciente de la escritura a nivel mundial.

La información contenida en esta nota se estructuró a partir de los datos oficiales disponibles en la página del Premio Nobel (https://www.nobelprize.org/prizes/literature/)*