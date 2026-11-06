CRC confirma sanción a RTVC por incumplimiento de normas de protección a menores

La Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ratificó de forma definitiva las sanciones impuestas a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) por infringir la normatividad sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en la televisión nacional. La determinación quedó en firme mediante la Resolución CRC 8379 del 16 de octubre de 2026, por la cual la autoridad reguladora resolvió negar el recurso de reposición interpuesto por la representación legal de la entidad pública.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El fallo administrativo abarca dos medidas disciplinarias y económicas específicas. En primer lugar, la CRC impuso a RTVC una multa pecuniaria por valor de $76.157.250 pesos, suma equivalente a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes del año 2025. Esta sanción económica responde a que la advertencia o aviso previo emitido en pantalla aseguraba expresamente que el largometraje no contenía material con connotación sexual, a pesar de que la cinta sí incluía dichas secuencias. En segundo lugar, el organismo emitió una amonestación formal contra el canal estatal al constatar la transmisión, dentro de la franja familiar, de escenas con contenido sexual explícito incompatibles con los límites de programación establecidos para la audiencia infantil y juvenil.

Publicidad

Le sugerimos leer: RTVC reactiva cuatro emisoras: así queda el panorama de las estaciones de paz

La actuación administrativa se originó a partir de una queja ciudadana interpuesta en febrero de 2025, en la cual se alertó sobre la difusión de la película brasileña Aquarius por la pantalla de Señal Colombia en un horario de especial protección para la infancia. Tras adelantar el trámite de investigación correspondiente, la CRC emitió una primera sanción en mayo de 2026, la cual fue impugnada por el medio público antes de su ratificación final en octubre del mismo año.

Frente al debate sobre la independencia editorial y el valor cinematográfico del filme, la CRC precisó que el pronunciamiento no juzga el mérito artístico, estético o cultural de la obra, por lo que descartó cualquier interpretación vinculada a actos de censura previa o veto editorial. De acuerdo con el organismo regulador, la infracción cometida por RTVC radica estrictamente en el incumplimiento del deber legal de clasificar de manera adecuada los contenidos e informar con veracidad a los televidentes sobre el tipo de producción que se disponían a ver.

En su dictamen oficial, la Comisión subrayó que la protección de los menores de edad en la televisión abierta constituye una obligación ineludible para todos los operadores de servicio público y privado en el país. Asimismo, el ente regulador reafirmó el derecho de las audiencias a recibir señalizaciones claras sobre el material emitido e invitó a los usuarios a mantener un papel activo en la supervisión del cumplimiento de las reglas horarias.

Podría interesarle leer: Lo que reclaman antropólogos e historiadores frente al nombramiento de director del ICANH

El contexto institucional: de Inravisión a RTVC y acusaciones de corrupción

La ratificación del fallo coincide con una etapa de cambios institucionales y presupuestales en el sistema de medios estatales. Durante la conmemoración del aniversario número 22 de la entidad, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el retorno oficial al nombre de RTVC, revirtiendo la denominación de Inravisión que había sido adoptada en abril durante la administración del expresidente Gustavo Petro. En su intervención, el mandatario sostuvo que el cambio de nombre marca el inicio de una nueva orientación institucional.

En cuanto a la línea editorial, la administración actual anunció un giro en la parrilla hacia contenidos enfocados en las regiones, la cultura, el deporte, el fortalecimiento de la memoria histórica y el impulso al cine nacional a través de RTVCPlay. Al mismo tiempo, el mandatario expresó de manera explícita que la televisión pública no estará al servicio del "wokismo" ni de la "ideología de género".

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

