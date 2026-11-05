RTVC reactiva cuatro emisoras: así queda el panorama de las estaciones de paz

El Sistema de Medios Públicos (RTVC) puso nuevamente al aire las estaciones territoriales ubicadas en Tierralta (Córdoba), Agustín Codazzi (Cesar), Buenaventura (Valle del Cauca) y Riosucio (Chocó). Las emisiones se reanudaron el pasado jueves 29 de octubre, luego de que la entidad completara la verificación jurídica y confirmara ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que las licencias de operación se encuentran al día.

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La interrupción del servicio en estas cuatro estaciones formaba parte de una medida adoptada el pasado 17 de agosto de 2026, cuando se suspendió la programación de las 20 emisoras creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016 por decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante ese periodo, las transmisiones locales en los territorios fueron sustituidas principalmente por contenidos musicales. La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores sociales y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, al tratarse del único compromiso del pacto de La Habana implementado en su totalidad en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.

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Posteriormente, el 7 de septiembre, 16 de las 20 estaciones retomaron su programación local bajo una nueva denominación institucional: "Emisoras de la Reconciliación". Sin embargo, las cuatro frecuencias mencionadas permanecieron fuera del aire. En su momento, la gerente general del sistema de medios públicos, Ángela María Soto, explicó que esas cuatro emisoras habían sido puestas al aire por administraciones previas sin haber culminado la totalidad de los trámites concesionales exigidos por el MinTIC.

En el comunicado emitido tras la reactivación, RTVC argumentó que la suspensión no tuvo un carácter político ni buscó el cierre definitivo de las estaciones. De acuerdo con la entidad, la actual administración identificó irregularidades y pendientes heredados en los expedientes de las concesiones, por lo que fue necesario pausar las emisiones para evitar riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales.

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Asimismo, el sistema de medios públicos sostuvo que la rectificación del trámite busca brindar soporte técnico y legal a la operación en el territorio. Según RTVC, con la reapertura se ratifica el cumplimiento del numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz, orientado a promover espacios radiofónicos para la convivencia, la participación ciudadana y la pedagogía institucional en las zonas rurales.

Con la habilitación de estas cuatro frecuencias, la red completa de las Emisoras de la Reconciliación retorna a su emisión habitual de contenidos locales en las regiones asignadas. No obstante, el proceso continuará bajo la observación de comunidades y plataformas de derechos humanos que monitorean las garantías para el ejercicio periodístico y el acceso a la información en las zonas de mayor vulnerabilidad del país.

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