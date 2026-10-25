Exdirectoras de Biblioteca Nacional: "Nada de esto cabe en la estrecha etiqueta de lo woke"

"Desconocer esta continuidad de esfuerzos, frenar sus procesos o imponer visiones e ideologías, lo que pone en riesgo no es un edificio o un programa, sino la garantía del derecho de los colombianos a la lectura, la educación, la investigación y la cultura. Nada de esto cabe en la estrecha y extraña etiqueta de lo ‘woke'", afirmaron cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional de Colombia en una carta difundida este 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas, en la que cuestionaron las recientes acciones del Ministerio de Cultura y…

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"Desconocer esta continuidad de esfuerzos, frenar sus procesos o imponer visiones e ideologías, lo que pone en riesgo no es un edificio o un programa, sino la garantía del derecho de los colombianos a la lectura, la educación, la investigación y la cultura. Nada de esto cabe en la estrecha y extraña etiqueta de lo ‘woke'", afirmaron cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional de Colombia en una carta difundida este 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas, en la que cuestionaron las recientes acciones del Ministerio de Cultura y la parálisis de la institución.

El pronunciamiento, titulado "En defensa de la Biblioteca Nacional de Colombia", fue firmado por Ana Roda, directora entre 2008 y 2013; Consuelo Gaitán, entre 2013 y 2019; Diana Patricia Restrepo, entre 2019 y 2022; y Adriana Martínez-Villalba, entre 2022 y 2026.

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En el texto, defendieron el trabajo acumulado por la Biblioteca Nacional, que en enero de 2027 cumplirá 250 años, y el papel de las bibliotecas públicas en el país. "El esfuerzo de cada gobierno por mantener y hacer crecer planes y programas especializados ha resultado en que las bibliotecas en Colombia no sean las de un gobierno, sino el resultado de una política de Estado, hoy ejemplo para América Latina", afirmaron. Además, pidieron que la política pública se mantenga con criterios técnicos, participación de los distintos sectores y recursos que aseguren su continuidad.

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Las bibliotecas como espacios de encuentro con la diversidad de ideas fue otro de los temas que abordaron. "Las bibliotecas no imponen nunca una sola lectura: procuran que podamos encontrarnos en la diversidad de sus colecciones y pensar por nosotros mismos", se lee en la carta.

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La misiva recordó, además, que la Biblioteca Nacional coordina la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, integrada por 1.569 bibliotecas municipales, departamentales, rurales y étnicas, y 689 Bibliotecas Rurales Itinerantes. "Una red tan diversa, extensa y compleja como lo es Colombia, en la que ninguna biblioteca pública es igual a otra y en la que las ideas que circulan, los usuarios que las habitan, los servicios que prestan a sus comunidades, las culturas que cuidan y defienden, son únicas de cada proyecto bibliotecario", señalaron.

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Otro de los puntos que abordaron fue la coordinación del grupo del libro y la literatura, a cargo de la institución desde 2024. Según la carta, se trata de un "área que diseña y ejecuta políticas públicas y programas relacionados con la creación literaria, la edición y la circulación del libro en Colombia". Entre sus proyectos de largo aliento mencionaron la Red Relata, el fortalecimiento de editoriales y librerías, la internacionalización de la literatura colombiana y la secretaría técnica del Consejo Nacional del Libro, instancia asesora de la política pública en la que participan las principales asociaciones del sector.

El pronunciamiento se publicó dos días después del plantón frente a la Biblioteca Nacional, que reunió a cientos de personas. Entre las motivaciones de la manifestación estuvieron los aplazamientos del X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega y del Encuentro Nacional Relata. Sobre el congreso, la Dirección de la Biblioteca Nacional informó, en un comunicado del 21 de octubre, que no contaba con los recursos necesarios para financiar los apoyos económicos destinados a facilitar la asistencia de bibliotecarios.

Plantón frente a Biblioteca Nacional

Durante el plantón, trabajadores y otros integrantes del sector reclamaron, además, el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y garantías para quienes trabajan en estos proyectos.

"Que no le paguen a los contratistas a tiempo, que interrumpan las actividades insignia y que suspendan indefinidamente las actividades más importantes son razones para movilizarnos", afirmó Julián Triana, concejal de Bogotá, en medio de las manifestaciones.

En la jornada, los manifestantes también reclamaron la salida de Julia Daza de la dirección de la Biblioteca Nacional. Desde antes de sus posesión, que fue el pasado 1 de octubre, la funcionaria ha sido criticada, entre otras cosas, por no tener experiencia en el sector.

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