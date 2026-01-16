Cuatro producciones colombianas competirán este 2026 en el Festival de cine de Berlín

Las películas que participan en la Berlinale todos los años compiten por un Oso de oro, que es el máximo reconocimiento de este evento. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Se acerca una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, mejor conocido como la Berlinale, y justo esta semana se conoció la lista completa de producciones que participarán en el certamen. Este año, el evento contará con 32 producciones de todo el mundo que competirán en las diferentes categorías y, de ellas, cuatro son producciones (o coproducciones) colombianas.

Destaca entre ellas el único largometraje que el país llevará a la capital alemana: “Piedras preciosas”, la ópera prima del director Simón Vélez. Esta coproducción entre Colombia y Portugal narra la historia de Machado, un hombre que vive tranquilo cultivando uvas en Francia hasta que un día recibe una oferta imposible de rechazar. Su misión es simple: volver a Medellín y robar una esmeralda.

Esta película, protagonizada por Juan Lugo, Laura Taurines, Sofía Jaramillo, Yira Plaza y Daniel Cortés, competirá en la categoría Forum.

Están también dos cortos documentales que participarán en la categoría Forum expanded. El primero de ellos es “El León”, de Diana Bustamante. Esta cinta retrata de una manera teatral y metafórica a la muerte que habita el Auditorio León de Greiff.

El segundo es “Filme pin”, de María Rojas y Andrés Jurado. Esta, al igual que la cinta de Vélez, es una coproducción entre Colombia y Portugal que muestra a partir de una colección de pines una historia de resistencia en contra del fascismo y el colonialismo. Estos dos cortos tendrán su estreno mundial durante la Berlinale.

Finalmente, estará también “Jülapüin Yonna” (El sueño de la danza), de Luzbeidy Monterrosa Atencio. Este corto competirá en la categoría Generation 14plus y cuenta la historia de una niña wayüu que empieza a tener sueños en los que siente un llamado ancestral. Su tarea es sanar a la tierra que habita a través de un baile sagrado: el Yonna. Este cortometraje también tendrá su estreno mundial durante el evento y está protagonizado por Luznery Epieyu, Margarita Barrios y Jose Vicente.

En la selección también entraron otras importantes películas de países de la región. Es el caso de “Forest up in the Mountain” (Sofía Bordenave, Argentina), “I Built a Rocket Imagining Your Arrival” (Janaína Marques, Brasil) y “Everything Else Is Noise” (Nicolás Pereda, México, Alemania y Canadá), lo que reafirma la relevancia que el cine latinoamericano tiene en el panorama internacional.