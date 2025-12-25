Cuento de Navidad: siete adaptaciones de este clásico de Charles Dickens

Scrooge y el fantasma de Jacob Marley. Ilustración de la edición original de 1843 de “Cuento de navidad”. Foto: John Leech

Los relatos sobre la Navidad han logrado contribuir a los símbolos y mensajes de esperanza que se han construido en torno a esta festividad. Uno de los más reconocidos a nivel mundial es la novela corta de Charles Dickens “A Christmas Carol” o “Cuento de Navidad”, publicada en 1843.

Este libro de Dickens cuenta la historia del Señor Ebenezer Scrooge, un anciano amargado y solitario al que no le gusta la Navidad. Sin embargo, una Nochebuena, se le aparece el fantasma de su socio y le advierte que tres espíritus navideños (Pasado, Presente y Futuro), vendrán a visitarlo en un intento por ablandar su corazón y cambiar su destino sombrío.

Desde entonces, esta obra ha sido reinterpretada a partir de un sinfín de contextos y formatos, convirtiéndolo a este historia en un clásico navideño atemporal. Por este motivo, compilamos siete adaptaciones cinematográficas de la historia escrita por Dickens:

Scrooge, or Marley’s Ghost (1901)

Esta es la primera adaptación visual que se hizo de la historia de Dickens. Esta versión es un cortometraje mudo de apenas cinco minutos, dónde solo se escucha el sonido de un piano. Dirigido por Walter R. Booth, mago y pionero del cine británico, este fue el proyecto que abrió el camino para otras interpretaciones del clásico cuento.

Canción de Navidad (1951)

Esta versión fue protagonizada por el actor escocés Alastair Sim, que es recordado en el mundo del cine precisamente por la interpretación que hizo de Ebenezer Scrooge. Esta es una de las adaptaciones más aclamadas por la crítica y su director, Brian Desmond Hurst, fue reconocido por el crítico de la BBC, Mike Catto, como el mejor director de Irlanda del Norte.

Scrooge (1970)

Esta adaptación de 1970 fue dirigida por el británico Ronald Neame, quien, debido a su trayectoria, recibió el Premio BAFTA Honorífico. Esta versión se caracteriza por ser un recuento musical de la historia del Señor Scrooge. La película fue nominada a cuatro Premios Óscar y el actor Albert Finney, quien le dio vida al papel protagónico, ganó un Globo de Oro por su interpretación.

Cuento de Navidad de Mickey (1983)

Disney no quiso perder la oportunidad de adaptar este cuento y tomó a sus personajes del universo de Mickey Mouse, para crear su propia versión de este relato. En este cortometraje de 25 minutos, Scrooge McDuck adquiere el papel de Ebenezer Scrooge y logra plasmar la enseñanza de este obra, por medio de su emblemática animación. Otras adaptaciones animadas reconocidas es la hecha por los Muppets, llamada “Una Navidad con los Muppets”.

Cuento de Navidad (1984)

Dirigida por el británico, Clive Donner, esta versión fue creada como una película para la televisión y el actor, George C. Scott, fue nominado a los Premios Emmy por su interpretación de Ebenezer Scrooge. Esta es otra de las adaptaciones favoritas de los críticos, quienes aclaman la interpretación de Scott.

Los fantasmas atacan al jefe (1988)

En este filme, la historia del Señor Scrooge se ve adaptada a un contexto más contemporáneo. Bill Murray actúa en el papel de un ejecutivo de la televisión, egoísta y déspota, que es visitado por los mismos tres fantasmas de la historia original, pero con un aspecto un poco más neoyorquino, como el fantasma del pasado, que es un taxista de la ciudad. La película ganó el Óscar a Mejor Maquillaje.

Los fantasmas de Scrooge (2009)

Disney regresó en 2009 con una nueva versión del clásico, creado con animación por computadora. En esta ocasión, la voz de Jim Carrey fue seleccionada no solo para interpretar al Señor Scrooge, sino que le da vida también a los tres espíritus navideños. El encargado del proyecto fue Robert Zemeckis, ganador del Óscar a Mejor Dirección y Mejor Película por “Forrest Gump”.