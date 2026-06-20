Dataland, el museo de IA en Los Ángeles que emula a la Amazonía con todos los sentidos

Los asistentes recorren visualizaciones inmersivas de la exposición inaugural Machine Dreams: Rainforest, que se proyectan en DATALAND, el Museo de Arte de IA, en Los Ángeles. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

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Con visualizaciones inmersivas, olores de la naturaleza, sonidos y sabores, un nuevo museo en Los Ángeles promete un viaje al corazón de una selva tropical o a una interpretación de ella mediante inteligencia artificial (IA).

Dataland, el proyecto de Refik Anadol y Efsun Erkiliç, busca generar arte multisensorial gracias a la IA y a los datos de sus propios visitantes.

Más de 10 millones de líneas de código están detrás de sus animaciones, que concentran 1.500 millones de píxeles, dijo Anadol durante una presentación a la prensa.

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Sensores en las paredes calibrarán los movimientos de los visitantes, quienes usarán un dispositivo similar a un reloj que monitorizará sus emociones y su frecuencia cardíaca para interactuar con el modelo de IA, además de un difusor de fragancias portátil que acompañará el recorrido.

Visita a la Amazonía

La muestra inaugural, “Machine Dreams: Rainforest”, fue inspirada por una visita de Anadol a la Amazonía brasileña.

En una de las salas, olas coloridas bañan a los visitantes. Lo que cada grupo observa es una experiencia única, salvo en la Sala Infinita, un viaje a la Amazonía que Anadol describe como “una historia viva”.

“Ojalá todos pudiéramos pasar tiempo en la selva (...) pero no todos deberían hacerlo. La pregunta fue: ¿Puede la selva venir a nosotros?”, señaló Anadol.

El modelo de IA se alimenta de miles de millones de imágenes e información de selvas tropicales.

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Es como si estuviera “soñando”, explicó Erkiliç, quien lo describe como un proceso más poético que científico.

Pero los datos recopilados de los visitantes —movimientos, latidos y respuesta galvánica de la piel— también influyen en la obra al alimentar en tiempo real el modelo de IA, que responde con imágenes y fragancias.

“Utopía”

Dataland abrirá sus puertas este sábado 20 de junio en el centro de Los Ángeles, un polo turístico que incluye el Walt Disney Concert Hall y el museo The Broad.

“Hay mucho trabajo aquí, y todo es trabajo humano (...) todo son colaboraciones entre humanos y máquinas”, dijo Anadol, quien afirmó que creció viendo en la ciencia ficción una utopía, no una distopía.

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Anadol, de 40 años, señaló que los temores frente a la IA son esperables, dado que es “la tecnología más transformadora que la humanidad ha tenido”.

Erkiliç, su socia personal y profesional, cree que la humanidad puede adaptarse.

“Me rehúso a creer que una tecnología puede borrarnos del mapa”, dijo. “Somos más fuertes que eso”.

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