Participe en el “Concurso de Cuento para Jóvenes Andrés Caicedo”: estos son los premios

El concurso en honor a Andrés Caicedo es organizado por Alcaldía de Cali, la Universidad del Valle y la Fundación Spiwak. Foto: Photographer:Gustavo Martinez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras tres años de pausa, regresa el Concurso de Cuento para Jóvenes Andrés Caicedo, que este año celebra su cuarta edición. El certamen se presenta en el marco de la Feria del Libro de Cali, FIL Cali 2025 y convoca a jóvenes colombianos residentes en el país, con edades entre 15 y 25 años.

Quienes deseen participar deberán enviar sus cuentos inéditos y originales sobre cualquier temática. La convocatoria estará abierta hasta el 7 de septiembre y ofrece dos categorías: A: de 15 a 18 años y la categoría B: de 19 a 25 años.

En cada una de las categorías se premiarán tres cuentos. El primer lugar recibirá $5.000.000, el segundo lugar $3.000.000 y el tercero $2.000.000. Además de los seis cuentos ganadores, los organizadores seleccionarán otras seis obras finalistas, todas las obras serán publicadas. Para conocer las bases del concurso y postular su obra debe ingresar a la página oficial de FIL Cali .

Tenga en cuenta que su cuento deberá tener una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 25, tamaño carta, en letra Times New Roman, 12 puntos, a doble espacio, en PDF.

“Las seis obras ganadoras y seis más, de otros finalistas de cualquiera de las dos categorías, que es potestad de los jurados considerar, serán publicadas por los organizadores del concurso o por uno o varios terceros que los organizadores determinen. La publicación podrá circular en cualquier tipo de soporte actual o por inventarse, de forma gratuita y/o comercialmente, en Colombia y otros países, según estimen los organizadores del concurso”, detallaron los organizadores.

Asimismo, se indicó que los seis ganadores, si lo necesitasen, recibirán transporte aéreo o terrestre para asistir al lanzamiento del libro y premiación en el marco de la Feria, que se realiza del 24 de octubre al 3 de noviembre en el Bulevar del Río y Paseo Bolívar. En caso de ser menor de edad, será invitado con un adulto representante. Recibirán además hospedaje, alimentación y transporte interno en Cali.

El jurado estará integrado por los escritores Pepe Zuleta, Carolina Andújar y Miguel Ángel Manrique.