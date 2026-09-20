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David Silva Rojas: el abogado peruano que convirtió una investigación en novela

En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, el escritor y abogado peruano David Silva Rojas hizo parte de la comitiva de la editorial invitada Almadía. El autor, quien recientemente recibió un reconocimiento por su libro “Donde el agua trabaja”, habló sobre la escritura y cómo la equilibra con su trabajo, los orígenes de esta novela y la solidaridad.

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Andrea Jaramillo Caro y Andrés Osorio Guillott
19 de septiembre de 2026 – 07:10 p. m.
David Silva Rojas, ganador de la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat
David Silva Rojas, ganador de la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat.
Foto: Cortesía

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Es abogado e investigador. ¿Por qué le apostó a la literatura?

Soy abogado, investigador y, más que escribir ahora, siempre he escrito. Solo que hay temas que me impactan más o que quisiera narrar. Es por eso que ahora escribí esta novela.

¿Cómo ha integrado la escritura a su vida? ¿En qué momento se interesó por esta disciplina?

Mi inquietud por la escritura y la lectura empezó cuando era niño. Cuando estuve en Japón, era la manera en la que podía decir y entender las cosas. Llegué muy niño a Japón y prácticamente no hablaba ni entendía el idioma, así que me sentía ansioso y tenía dudas. No es bueno quedarse con ellas y a veces tampoco las expresamos. Una manera de soltar ese peso que uno lleva…

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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