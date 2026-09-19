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Héctor Abad Faciolince: “Aspiro a que esos libros que voy descubriendo no se me acaben"

El autor de "Ahora y en la hora" habló para este medio sobre sus libros de cabecera, los desafíos de escribir en un mundo marcado por la aceleración tecnológica y otros temas relacionados con su obra y su oficio literario.

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Laura Valeria López Guzmán – @Lauravalerialo
19 de septiembre de 2026 – 06:27 p. m.
Héctor Abad Faciolince
Presentación de "El olvido que seremos", de Héctor Abad Faciolince en China.
Foto: Cortesía

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Tras su paso por China, donde participó en la Feria del Libro de Shanghái y, posteriormente, en Agosto literario en Pekín, la semana literaria del Instituto Cervantes de Pekín, Héctor Abad Faciolince conversó para El Espectador sobre los libros que han acompañado su vida, los cambios que atraviesa el oficio de escribir y las preguntas que plantea una época marcada por la aceleración tecnológica. La publicación en chino de "El olvido que seremos" fue precisamente el motivo de su viaje a China, donde el libro llegará ahora a nuevos lectores.

En…

Por Laura Valeria López Guzmán – @Lauravalerialo

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