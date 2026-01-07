David Uclés, el escritor de 35 años que ganó el Premio Nadal, histórico galardón español

La novela de David Uclés fue escogida entre 1.207 manuscritos recibidos. Foto: Marta Pérez

El escritor español, David Uclés, ganó la 82ª edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30.000 euros, por ‘La ciudad de las luces muertas’, obra publicada por Destino, que llegará a las librerías el próximo 4 de febrero.

El jurado del premio, formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales, ha escogido por mayoría este título de entre los 1.207 manuscritos recibidos y que el autor de ‘La península de las casas vacías’ había presentado con el seudónimo de Oriol Arce y el título ‘Ruge otro día estival’.

David Uclés, con su inconfundible boina, ha avanzado, al recibir el galardón, que su nueva historia transcurre en una Barcelona que se queda durante 24 horas sin luz y manifestó que todas las “Barcelonas arquitectónicas que han existido convergen y vuelven a esta tierra”, desde las murallas romanas a una Sagrada Familia terminada.

Esta historia coral, con más de cien personajes, se inicia en la posguerra con Carmen Laforet, la primera ganadora del Nadal, pero en esta oscuridad y en esta mezcla de tiempos, aparecerán figuras que van desde Fernando el Católico hasta Freddie Mercury y Rosalía (un segundo), así como Roberto Bolaño, Santiago Ramón y Cajal o Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, quienes intentarán que Mario Vargas Llosa no se opere el corazón para ponerlo en el lado derecho de su cuerpo.

En la obra hay “humor” y el “realismo mágico está presente todo el rato. Es una locura todo lo que hacen los personajes para que Barcelona vuelva a tener luz, en un estilo que puede recordar al de ‘La península de las casas vacías’, pero más onírico, surrealista y exagerado”.

La idea la tuvo hace cinco años, cuando ganó una beca Montserrat Roig y se instaló seis meses en Barcelona, donde estudió todo sobre la capital catalana, creando así una obra que es una “declaración, una carta de amor” a esta ciudad.

Por otra parte, no ha escondido que desde el año 2010 y hasta 2020 se presentó cada año al premio Nadal, por lo que hoy es uno de los días “más felices” de su vida al conseguir ganarlo.

No ha olvidado, en el capítulo de agradecimientos, a sus padres y su hermana, con quienes han “conseguido hacer un núcleo de amor muy bonito”, así como a sus agentes y a sus tres mejores amigos, tres personas que dejan “toda la noche su móvil encendido por si me da una arritmia”.

A la vez, ha tenido palabras para Siruela, la editorial que apostó por ‘La península de las casas vacías’ y que para él son “familia”.

Al finalizar, en catalán, no ha olvidado a las escritoras Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet porque “sin sus palabras, la escritura de esta novela no existiría”.

La proclamación del premio ha tenido lugar en la tradicional velada literaria del 6 de enero en Barcelona, en la que también se entregó el Premio Josep Pla, el cual fue entregado al filósofo y teólogo Francesc Torralba con ‘Anatomia de l’esperança’.