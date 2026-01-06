Exposiciones de arte en Bogotá para iniciar el 2026: conozca fechas, horarios y cómo asistir

Juan Fernando Herrán prepara sus obras para la retrospectiva "Materialidades y Constelaciones", que estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2025 en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) del Banco de la República. Foto: Cortesía del Museo de Arte Miguel Urrutia

Este 2026, el arte sigue llenando cada rincón de Bogotá. La capital se ha convertido en uno de los epicentros del movimiento cultural en el país y alberga una diversidad de espacios museísticos y galerías, que traen una oferta variada para este inicio de año.

Desde exposiciones dedicadas a artistas colombianas hasta reflexiones en torno a los movimientos sociales, la apuesta cultural bogotana nos sigue interpelando con los temas más relevantes de nuestra sociedad contemporánea. A continuación, conozca algunas de las muestras y los espacios que podrá disfrutar en esta primera etapa del 2026.

La avanzada femenina

Lugar: Galería La Cometa.

Fecha: del 16 al 31 de enero.

Horario: Lunes a viernes, de 10 a. m. - 6 p.m., y sábado, de 11 a.m. - 4 p.m.

Entrada: gratuita.

Esta exposición busca reunir a algunas de las mayores exponentes del arte en el país. El espacio contará con obras de Olga de Amaral, Beatriz González, Feliza Bursztyn, Ana Mercedes Hoyos, Marlenne Hoffmann, Judith Márquez, Cecilia Porras, Lucy Tejada, Beatriz Daza, Alicia y Nieves Tafur, Fanny y Rosa Sanín y Cecilia Coronel.

Estas mujeres marcaron un antes y un después en la escena artística que se desarrolló entre 1950 y 1980, revolucionando la materialidad y el proceso creativo desde visiones innovadoras, que contribuyeron al acervo cultural colombiano.

Todas estas mujeres han dejado un legado atemporal en el país y siguen creando hitos a partir de sus vivencias, en los cuales se destacan la publicación de “Los nombres de Feliza” de Juan Gabriel Vásquez, que retomó la historia de Feliza Bursztyn o la mención que hizo The New York Times sobre la obra de Fanny Sanín como lo más destacado de 2025. Ahora los bogotanos podrán disfrutar de su talento y su trabajo reunidos en un solo lugar.

HUM II

Lugar: Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria.

Fecha: hasta el 13 de febrero.

Horario: Martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p.m.

Entrada: gratuita.

Esta muestra es una de las apuestas más recientes de la artista canadiense, Hajra Waheed, quien, a través de una instalación de 32 canales al aire libre, explora la producción de sonido, como un recurso poderoso que ha ido tejiendo nuestra historia.

Por medio de la reproducción de los tarareos de siete canciones que han acompañado a diferentes movimientos sociopolíticos de América, Asia y África, Waheed propone un acercamiento a la voz como fuente creadora de memoria colectiva y de experiencia humana.

El título de la obra significa “nosotros” en urdu y es la continuación de un proyecto que surgió a partir de dos hechos: los cánticos y poemas de presos políticos que se recitaron en las marchas de los estudiantes de Pakistán y el activismo de la cantautora kurda Nûdem Durak, quien terminó siendo apresada en Turquía por promover causas sociales a través de su música. Esta exposición retoma esas acciones y las convierte en un símbolo artístico de resistencia.

Liturgias del cuerpo

Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango.

Fecha: hasta el 23 de marzo.

Horario: Lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y domingo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Entrada: gratuita.

Esta es una exploración de las representaciones que adquiere el cuerpo por medio del arte, situándonos en el periodo colombiano que va de 1960 a 1980. Esta época englobó una serie de cambios y el auge de recursos artísticos alternativos, como la fotografía o el video, los cuales permitieron plantear otras configuraciones en cuanto a cuestiones corporales.

Esta exposición está compuesta por más de 240 obras, que pertenecen a la Colección del Proyecto Bachué, una iniciativa enfocada en la gestión de las artes plásticas y audiovisuales en Colombia. La muestra hace un recorrido por distintas aproximaciones al cuerpo, que pueden ir desde la vanidad hasta lo monstruoso y reúne a exponentes como Leonel Góngora, Alejandro Obregón y Julieth Morales.

Materialidades y constelaciones

Lugar: Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU)

Fecha: hasta el 2 de marzo.

Horario: Lunes a sábado de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. (exceptuando el martes, que está cerrado), y domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Entrada: gratuita.

“Materialidades y constelaciones” condensa en 80 obras, la vida y trayectoria del artista colombiano, Juan Fernando Herrán. A partir de su cámara y su libreta, Herrán estableció un proceso creativo multifactorial, donde tomaba elementos de otras disciplinas, como la historia, la sociología y la antropología, para plasmarlos en su quehacer artístico.

La obra de Herrán está profundamente marcada por temas sociopolíticos, que el artista ha logrado identificar por medio de su exploración en espacios tanto urbanísticos como rurales. Además, sus producciones muestran un profundo cuestionamiento por la construcción de memoria y discursos en el país, siendo todos estos elementos que han construido un legado en el mundo del arte contemporáneo nacional.

Pánico efímero

Lugar: Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO)

Fecha: hasta el 15 de febrero.

Horario: Martes a sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., y los domingos y festivos, de 12:00 m. a 5:00 p. m.

Entrada: $18.000 COP para público nacional, $13.000 COP para estudiantes y $25.000 COP para extranjeros.

Esta es la primera exposición institucional de la artista italiana Ambra Castagnetti, cuyo estilo se enfoca en recursos como la escultura, la pintura y el video. Esta muestra surge como una aproximación a cuestionamientos referentes a la identidad y el cuerpo, que se van transformando a partir de la misma materialidad y el entorno en los que se ven inmersos.

Las obras propuestas por Castagnetti le apuntan a una deconstrucción de las narrativas convencionales que engloban lo corpóreo y lo humano. Además, la artista italiana usó como referente la teoría teatral radical de Alejandro Jodorowsky, un creador, cineasta y escritor chileno, que plantea romper con aquellas normativas que limitan la producción creativa. Por último, esta exposición retoma elementos de Bogotá, los cuales fueron extraídos por Castagnetti durante su residencia artística de dos meses en la capital de los colombianos.