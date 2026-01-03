Del el piano al arpa: los intérpretes internacionales del Cartagena Festival de Música

El Cartagena Festival de Música se realizará en diferentes escenarios de la ciudad amurallada. Foto: Cartagena Festival de Música

Xavier de Maistre | Arpa | Francia

Considerado uno de los arpistas más virtuosos e innovadores de su generación, Xavier de Maistre ha ampliado los límites del repertorio del arpa con transcripciones y estrenos de obras contemporáneas. Ha actuado como solista con orquestas como la Filarmónica de Viena, la Orquesta de Chicago y la Budapest Festival Orchestra, bajo la dirección de Riccardo Muti, Simon Rattle y Andrés Orozco-Estrada. Artista exclusivo de Sony Classical, su discografía abarca desde Handel hasta Debussy. Nacido en Toulon (Francia), es profesor en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo.

Maxim Vengerov | Violín | Rusia

Reconocido como uno de los más grandes violinistas de nuestro tiempo, el ganador del Grammy Maxim Vengerov ha desarrollado una carrera internacional como solista, director y pedagogo. Desde su debut, a los cinco años, ha actuado con las principales orquestas del mundo y grabado para sellos como EMI y Deutsche Grammophon. Es profesor en el Royal College of Music de Londres y en la Mozarteum University de Salzburgo, y ha sido Embajador de Buena Voluntad de Unicef desde 1997. Ganador de los premios Grammy, Gramophone y Edison, Vengerov continúa siendo un referente de virtuosismo, sensibilidad y compromiso con las nuevas generaciones de músicos.

Cuarteto Pavel Haas | Cuarteto de cuerdas | República Checa

Considerado uno de los cuartetos de cuerda más destacados del mundo, el Pavel Haas Quartet es reconocido por la riqueza de su sonido, su intensidad expresiva y su profunda conexión interpretativa. Ganador de cinco premios Gramophone, ha sido elogiado por BBC Music Magazine como uno de los “10 mejores cuartetos de cuerda de todos los tiempos”. Graba en exclusiva para Supraphon y en 2025 lanzará un álbum con cuartetos de Martin. Con sede en Praga, el grupo fue nombrado Embajador del Año de la Música Checa 2024 y será Artista en Residencia del Festival Smetana de Litomyšl entre 2025 y 2027.

Orquesta de Cámara Franz Liszt | Hungría

Fundada en 1963 por exalumnos de la Academia de Música Liszt Ferenc de Budapest, es una de las agrupaciones de cámara más prestigiosas del mundo. Ha ofrecido conciertos en más de 50 países y en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall, el Suntory Hall y el Teatro Colón. Bajo la dirección de Péter Tfirst y la dirección artística del violonchelista István Várdai, combina tradición y renovación en su propuesta musical. Reconocida como orquesta nacional de Hungría, representa con orgullo la excelencia y la vitalidad de la cultura húngara en el mundo.

Elisabeth Brauß | Piano | Alemania

Elogiada por Gramophone Magazine por “la madurez y sofisticación de sus interpretaciones”, la pianista Elisabeth Brauß se ha consolidado como una de las jóvenes artistas más destacadas de Europa. En la temporada 2025/26 debutará en Norteamérica con la Minnesota Symphony Orchestra, interpretando el “Atlas Concerto”, de Anna Clyne, además de presentarse con la Orchestre Philharmonique du Luxembourg, la Oulu Symphony y la Lahti Symphony Orchestra. Regresará al Wigmore Hall, la Konzerthaus de Berlín y el Muziekcentrum De Bijloke, y realizará su debut en el festival Piano aux Jacobins de Toulouse.

Mariam Battistelli | Soprano | Italia

La soprano italiana Mariam Battistelli, nacida en Etiopía, debutó junto a Plácido Domingo y Zubin Mehta en Rigoletto y se formó en el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo en Valencia. Ganadora del Concurso Internacional Ottavio Ziino, fue miembro de la Ópera Estatal de Viena, donde interpretó roles como Pamina, Musetta y Gretel. Ha cantado con la Filarmónica de Viena, la Orquesta de Montecarlo y la Filarmónica de Praga bajo la dirección de maestros como Mehta y Thielemann. Entre sus recientes apariciones figuran “L’elisir d’amore”, en Glyndebourne, y “La Bohème”, en La Scala. Próximamente, se presentará en La Fenice de Venecia, Boloña y Tokio.

Grandbrothers | Piano y electrónica | Alemania, Suiza

Este proyecto nació de la asociación entre el pianista alemán Erol Sarp y el ingeniero de sonido suizo Lukas Vogel. Su método de trabajo consiste en filtrar las notas del piano a través de un software de su propia invención, proceso que un crítico definió como “hacerle una cirugía de corazón abierto al piano”. El resultado final no es una música fría ni demasiado mecánica, sino, por el contrario, un viaje al interior del sonido donde descubrimos tonos o texturas que de otra manera serían imperceptibles al oído humano. Recientemente, lanzaron su quinto álbum, titulado “Elsewhere”.

