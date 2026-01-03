Cartagena volverá a ser el alma de la música clásica

El repertorio del concierto inaugural de esta edición reflejará la temática “El alma y el cuerpo”. Foto: Cartagena Festival de Música

En sus primeras dos décadas de vida, el Cartagena Festival de Música ha dibujado una profunda cartografía de la música académica que se puede leer en varios sentidos. Está el cronológico, teniendo como punto de partida el Barroco del siglo XVIII, cuyo máximo exponente fue el alemán Johann Sebastian Bach. Al compositor alemán estuvieron dedicados el festival de 2011, que tuvo como tema central “La gloria de Johann Sebastian Bach”, y el de 2019 que, bajo el tema “Armonía celeste”, invitó a los espectadores a sumergirse en la relación entre música y ciencia.

El recorrido del encuentro musical también se puede trazar desde lo cartográfico, iniciando con la música del centro de Europa como núcleo y moviéndose hacia el este de ese continente, por las creaciones de los llamados compositores nacionalistas de países como Hungría, Polonia, Rumania y República Checa; pasando por el norte, específicamente por Noruega y Dinamarca, por el suroeste –España y Portugal–, y llegando finalmente hasta nuestra América Latina.

La edición de 2026 del evento también aplicará esa filosofía de contrastes, pues propone una mirada retrospectiva a esos 20 años de programación que han convertido al Cartagena Festival de Música en uno de los más destacados encuentros de su género en Latinoamérica. Además, abrirá una puerta al futuro, con nuevas colaboraciones y apuestas que incluirán una nueva dirección artística –el premiado músico colombiano Julio Reyes Copello asumirá la batuta en 2027–.

Esa contraposición estará reflejada en los repertorios de esta edición de celebración, que tendrá como temática “El alma y el cuerpo. Universalismo musical y escuelas nacionales”. El alma simboliza esa dimensión abstracta y eterna que trasciende los límites temporales y espaciales, y que se representa en las creaciones de compositores como Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, pilares de la tradición musical occidental.

El cuerpo, por su parte, está plasmado en la música nacionalista, aquella que encuentra su identidad y su significado en las tradiciones específicas de cada pueblo. En Europa, por ejemplo, se pueden destacar referentes como el polaco Frédéric Chopin o el noruego Edvard Grieg, mientras que en Colombia nuestros grandes representantes en esa corriente son Adolfo Mejía, Antonio María Valencia, Luis A. Calvo y Gentil Montaña.

Como es tradición del festival, el repertorio del concierto inaugural de esta edición reflejará esa temática central. La Orquesta de Cámara Franz Liszt, bajo la dirección de István Várdai, interpretará la lírica “Romanza”, de Johan Svendsen, y la conmovedora “Elegía”, de Tchaikovsky, que evocan la fuerza expresiva de las escuelas nacionalistas, mientras que la “Sinfonía no. 40”, de Mozart, y el virtuosismo del “Concierto no. 1”, de Paganini —interpretado por Simon Zhu, ganador del Concurso Paganini 2023— proyectarán la dimensión universal de la música canónica.

La primera parte de esta edición del festival estará dedicada entonces al alma, con una selección de destacadas composiciones del Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo temprano. Son obras que no pertenecen a ninguna cultura en particular, sino que hablan a todos, que trascienden el tiempo y tienen la cualidad de ser entendidas y apreciadas por generaciones distintas y pueblos diferentes.

Esa propuesta se transmitirá en todas sus dimensiones y formatos, empezando con los recitales de las 11 de la mañana, protagonizados por destacados solistas. Para empezar, el alemán Simon Zhu, en su presentación matutina del lunes 5 de enero, compartirá escenario con el pianista español Albert Cano-Smit, con quien interpretará la “Sonata para violín y piano en si menor n.° 1”, de Bach, y la “Sonata en re mayor para violín y piano op. 1”, de otro emblema del período Barroco, Georg Friedrich Händel.

Igualmente, se incluirá una de esas exquisitas y particulares obras que suelen sonar en los escenarios del festival: la “Sonata para violín y piano en sol menor”, conocida como “El trino del diablo”, del compositor italiano Giuseppe Tartini. También en ese concierto, Cano-Smit se unirá a otra destacada solista, la flautista italiana Silvia Careddu, en la “Sonata para flauta y piano en mi mayor, BWV 1035”, de Bach.

Mientras en la franja de mañana los solistas son los protagonistas de los conciertos, la vespertina estará dedicada a las formaciones de cámara. En esa parte dedicada al alma sobresale la presencia del cuarteto de cuerdas Indaco, integrado por Eleonora Matsuno e Ida Di Vita (violines), Jamiang Santi (viola) y Cosimo Carovani (violonchelo).

La agrupación participará en tres conciertos: el 5 de enero, dedicado a esa descollante figura que fue Bach; el 6 de enero, en el que aparece el Clasicismo, especialmente Beethoven, y el 7 de enero, en el que Matsuno, Santi y Carovan se unirán al pianista ruso Artem Kuznetsov para interpretar el “Cuarteto para piano y trío de cuerdas en sol menor n.° 1”, de Mozart.

En estas dos franjas también se presentarán el ensamble vocal Voces 8 Scholars, el arpista Xavier de Maistre y los pianistas Elisabeth Brauss y Andrea Lucchesini. Este último interpretará, en su recital del 6 de enero, a las 11 a. m., una de las piezas más emblemáticas del repertorio universal: la “Sonata n.º 14”, de Beethoven, conocida popularmente como “Claro de Luna”.

“Llevo muchos años interpretando esta sonata y la encuentro intacta en su frescura inspiradora, que ni el tiempo ni las infinitas interpretaciones han logrado empañar”, aseguró Lucchesini sobre esta famosa composición.

Los conciertos de la noche, continuando con las tradiciones del Cartagena Festival de Música, estarán dedicados a la música en formato sinfónico. En esta franja, la gran protagonista será la Orquesta de Cámara Franz Liszt, orquesta residente de esta edición.

A los ya mencionados Bach, Händel, Beethoven y Mozart se sumarán conciertos y sinfonías de Vivaldi, Haydn, Mendelssohn y Schubert, que además contarán con la participación de solistas como el violonchelista colombiano Santiago Cañón Valencia, las violinistas Leticia Moreno y Alena Baeva, entre otros.

Schubert, por ejemplo, tendrá una presencia privilegiada en los conciertos del 8 de enero en el Palacio de la Proclamación, que se realizarán a las 11 a. m. y a las 4 p. m. Además, la ópera italiana brillará en la presentación del 10 de enero, a las 7 p. m., en el Teatro Adolfo Mejía, con un repertorio compuesto por arias de Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi y fragmentos de Don Giovanni, una de las óperas italianas que Mozart creó junto al libretista Lorenzo da Ponte.

De esta manera, el público se sumergirá en toda la sublimidad de esa música que, como el alma, es pura esencia, búsqueda constante de armonía, equilibrio y perfección.

