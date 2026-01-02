Qué leer en 2026: Piedad Bonnett, Andrés Caicedo y otras novedades para este año

Escritora durante entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

Este 2026, el público lector colombiano se encuentra a la expectativa de las novedades y los lanzamientos que traerán las editoriales. Desde los colombianos Piedad Bonnett, Andrés Caicedo y Juan Gabriel Vásquez, hasta autores internacionales como la bestseller estadounidense, Freida McFadden, conozca las novedades editoriales que tendrá el país este año.

Penguin Random House

El equipo de la compañía editorial más grande del mundo ha pensado en una amplia variedad de lanzamientos para este 2026. Empezando por su línea literaria, Penguin publicará “Esto ha sucedido”, de Juan Gabriel Vásquez, un libro que reúne varias columnas de opinión del escritor colombiano, quien ha sido aclamado por su reciente obra “Los nombres de Feliza”.

Por otra parte, las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper han escrito “Menopáusicas y qué”, inspirado en su podcast que lleva el mismo nombre. También se publicarán nuevos libros de Daniel Samper Ospina, el cual estará enfocado en periodismo, y de Claudia López, que presentará una obra de no ficción y actualidad.

Otras tres novedades de este serán: “Lluvia de frailes de la selva” de Evelio Rosero, autor de la novela de la reconocida novela sobre la violencia “Los ejércitos”; “La penúltima hora” de Salman Rushdie, escritor británico-estadounidense de origen indio y ganador del Premio Booker; y, por último, “La voz de las cosas” de Piedad Bonnett, el cual fue ilustrado por la misma autora colombiana.

En la línea comercial se destacan los lanzamientos de “Familia rica, familia lista” del empresario Robert T. Kiyosaki; una nueva edición de “Caballero de los siete reinos” la novela de fantasía de George R.R. Martin; y “La boda de la empleada”, que forma parte de la saga bestseller de la autora estadounidense Freida McFadden, cuyo primer libro ha sido adaptado a la gran pantalla en una película estrenada este 1 de enero, protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

Planeta

La multinacional española contará con varias novedades para la temporada de 2026. En primer lugar, está “La soledad. Una visita inevitable” de Gabriel Rolón, psicoanalista argentino, que en esta obra analiza la condición humana de la soledad a partir de sus propias reflexiones y de voces como las de Mary Shelley y Gabriel García Márquez.

También los lectores podrán encontrar “Ojo al cine. Tomo 1″, una obra que reúne algunas de las críticas de cine que realizó el escritor caleño Andrés Caicedo y que llevó a la consolidación de la revista Ojo al cine, una de las más relevantes en cuanto al séptimo arte que existió en Cali y que era difundida por el Cine Club de la ciudad.

Por último, Planeta contará con nuevos libros como “Sana tus finanzas, transforma tu vida. El método para salir de deudas, ahorrar con propósito e invertir con criterio” de Jaime Jaramillo; “Las fuerzas que mueven el mundo”, un análisis geopolítico realizado por el medio El Orden Mundial; y “Justicia” de Jane Teller, una novela que reflexiona en torno al conflicto.

Rey Naranjo

La casa editorial independiente, con más de 15 años de trayectoria, también trae nuevas publicaciones para este 2026. La primera novedad es “El valle del olvido”, uno de los mejores libros del año, de acuerdo con el Wall Street Journal. Esta obra, escrita por la periodista estadounidense radicada en Colombia, Jennie Erin Smith, compila una serie de casos y testimonios sobre familias antioqueñas con una rara mutación genética que causa Alzheimer en temprana edad. Erin se dedicó a cubrir las vivencias de estas personas y plasmarlo a través de su pluma.

Otro de los lanzamientos será “Aquella guerra eterna” del abogado y político colombiano, Luis Guillermo Vélez Cabrera. Este libro retrata la historia completa de la Guerra de los Mil Días, a partir de los descubrimientos de documentos y archivos que detallan los hechos que rodearon a esta guerra y que, durante mucho tiempo, fueron de desconocimiento histórico.

Asimismo, la editorial lanzará un cómic titulado “El libro blanco” de Juan David Quintero, autor previamente publicado y reconocido en la escena de los historietistas colombianos. Este libro plantea una apuesta literaria a partir de recursos gráficos y su publicación se da gracias a un estímulo del Ministerio de las Culturas y de la Biblioteca Nacional.

Laguna Libros

Este 2026, Laguna Libros, una de las editoriales independientes más destacadas de la actualidad, contará con una variedad de publicaciones nacionales, internacionales y rescates editoriales. Uno de esos rescates es “Eisejuaz”, una obra de la escritora y periodista argentina, Sara Gallardo. En esta misma línea, se reeditará el libro “Un año”, del autor y pintor chileno, Juan Emar.

En otra instancia, con respecto a publicaciones inéditas, Laguna contará con obras de nuevas autoras, como Alejandra Rincón, quien lanzará un libro de cuentos con la editorial, así como escritos de autoras ya publicadas bajo este sello, como lo es la bogotana, Angélica Ávila. Finalmente, al catálogo se añadirán libros que estarán por primera vez en Colombia, como “Fruto”, de la mexicana Daniela Rea.

Panamericana

El sello editorial de Panamericana, uno de los más relevantes en literatura infantil y juvenil y traducción de clásicos en Colombia, contará con importantes novedades de este año. Algunos de los libros que se suman al catálogo es “Hemos llegado a Berlín, una travesía hacia la esperanza”, un cuento de Fanuel Hanán Díaz, que narra la historia de un niño migrante venezolano y ofrece una perspectiva infantil, en torno a los obstáculos que se atraviesa la comunidad migrante.

También se contará con libros como “Todo por una tingua”, que propone una reflexión sobre la protección y el cuidado de la fauna en ecosistemas como los humedales. Además, se retomarán grandes clásicos como “La muerte en Venecia”, en una versión para todos los públicos y, respondiendo a su interés por los grandes clásicos, el sello planteó un proyecto, donde se rescatarán y editarán tres novelas modernistas de Óscar Wilde, José Asunción Silva y Joris-Karl Huysmans.

Para la Feria del Libro de Bogotá (FILBO) y teniendo en cuenta al país invitado de honor de este año, India, se está desarrollando una obra llamada “El pequeño Gandhi”, que plasmará fragmentos de la vida del líder y pacifista indio para un público infantil. Por último, Panamericana ha manifestado que, para la FILBO, contará con la presencia de autores como Pilar Lozano, Irene Vasco y Darío Jaramillo.