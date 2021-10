Diana Francia: la artista cuya obra tiene vida propia

El 11 de noviembre se darán cita en Puebla artistas mexicano quienes, junto con la colombiana, darán una nueva imagen a los autos en el evento que figura como una de las paradas de la gira Autoart World. La gira llegará también a Guadalajara y Miami.

Las pinceladas sueltas y el goteo de la pintura protagonizan la obra de la caleña, que ha participado en exposiciones y ferias nacionales e internacionales ganando reconocimiento. Sin embargo, el arte no fue su primera opción. Diana Francia cuenta que, a pesar de venir de una familia cercana al arte, se dedicó en sus inicios al diseño de modas. Luego de la muerte de su “padre-abuelo”, como ella lo llama, sintió el llamado a dedicarse a lo que realmente la apasionaba: la pintura. Con su nueva profesión la artista ha logrado participar en 180 exhibiciones internacionales. “Soy feliz gracias al arte”, asevera Francia.

Con una técnica que recuerda la obra del pintor Jackson Pollock, Diana Francia crea sus obras en un estilo más figurativo. De acuerdo con ella, “tiene un drip más controlado”.

“Ellos también lo hacían controlado, pero yo lo hago en el contorno de figuras. Todo lo que es el tema del valor tonal lo hago a punta de goteos de pintura. Comienzo con un pincel, con una mancha y termino chorreando pintura sobre el lienzo. Siempre pienso que hago mi trabajo hasta cierto punto y después la obra sigue sola. Ella es quien quiere ser, es un hecho”.

Diana Francia cuenta que para ella pintar es entrar en un estado de meditación en el momento de hacer el dripping, por lo que su obra se convierte en algo espontáneo. “Yo busco empatizar con los sentimientos de las personas, con sus estados de ánimo y de una u otra forma lo logro”.

Para una pintura en la que la artista tenga una referencia visual, afirma que empieza con el boceto que se asemeje a su modelo. “Comienzo con un trazo y un pincel muy sueltos que me permiten ser libre y pintar casi como los niños. Cuando veo la forma que quiero plasmar, empiezo a aplicar el goteo”. Una de sus estrategias es acomodar el lienzo horizontalmente y lanzarle pintura.

Un punto de partida diferente comienza a partir de una mancha de pintura en el lienzo. “Primero mancho el lienzo y empiezo a ver la figura que quiero crear. Esto depende de los estados de ánimo y otros factores que influyen en las diferentes colecciones que he realizado”.

“Con el arte nosotros podemos intervenir lo que sea”, dice refiriéndose a la superficie sobre la que creará su obra en México. Para la artista no hay diferencias entre pintar sobre un lienzo o las latas de un carro; sin embargo, el único factor adicional que encuentra para este caso es la adrenalina a la que se enfrentará. “Llega un momento en el que me desconecto. Si alguien me está hablando, desafortunadamente no lo escucho. Es algo inexplicable”.

Para el evento, Francia -quien pintará su obra en un lapso de dos a tres horas- afirma que, en el caso de las pinturas en vivo, debe estar incluso más concentrada, pero a la vez disponible para interactuar con su audiencia; sin embargo, cuenta que su obra fluye cuando está escuchando música alegre, lo cual, según ella, se puede notar en sus pinturas.

Su obra está marcada por la textura y los colores que elige para cada pintura. Reconoce que hay algo similar entre sus producciones: el color agua marina, su favorito. “Uno como artista se casa con los colores que más le gustan”, dice. Sus obras muestran gran cantidad de colores cálidos, pues se acostumbró a trabajar con ellos.

Diana Francia se vale de distintas herramientas para crear sus pinturas. “Puedo coger el bote de pintura y hacer el goteo con lo que caiga de la espátula o directamente desde el bote de pintura. También utilizo las manos. Para un mural que intervine hace poco tuve que utilizar unas grandes jeringas que conseguí para alcanzar una columna y lograr la expresividad que quería. El goteo tiene su magia, hace lo que quiere”.

La artista caleña cuenta que habla con su obra y se maravilla con la espontaneidad de la caída de la pintura sobre la superficie. “La obra tiene su vida propia, a esto también le llaman realismo espontáneo: estoy pintando rostros, pero en cualquier momento se puede dañar. Dependo de la voluntad del propio goteo, que tiene su final y es que la obra hable por sí sola. Hay que dejarla ser”.

Para Autoart Puebla 2021, Diana Francia espera mostrar su trabajo a nuevas audiencias y crear conexiones con los artistas con los que compartirá el espacio. “Espero llevar algo bonito de Colombia y mostrar una buena cara del país. Existe una expectativa alrededor de mi presentación en la gala y, para mí, es muy importante llevar cosas buenas de Colombia a otros países, mostrar que aquí hay arte y que tenemos una cantidad de artistas maravillosos”.